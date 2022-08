Poesía habitada: muestra de un dúo artístico que invita a sentir y explorar

Por Fiorella Martina



Hace tiempo que el Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" recibe propuestas de artistas para exponer en sus grandes salas. De hecho, uno de sus objetivos principales es ser un lugar de encuentro y reflexión, donde la comunidad y los diversos visitantes vivan experiencias estéticas individuales o colectivas. La oferta es enriquecedora, con diferentes paletas de colores, formatos, recursos y modos de ver aquello que está en el recorrido.

Esta vez es el turno de Poesía habitada, una muestra realizada por mujeres rafaelinas de vasta experiencia: Gabriela Culzoni, actual artista de la reconocida galería Luogo de la ciudad, y Bettina Sara quien reside actualmente en Buenos Aires y produce en su taller del barrio San Telmo. Ambas se encontraron, en esta ocasión, para sentir, evocar y transmitir.

Al ingresar a la sala II del Museo, se puede observar el espacio amplio y las obras dispuestas a su alrededor, una experiencia capaz de atravesarse como una inmersión. Ese paneo general invita a mirar con detalle y en profundidad cada una de las pinturas y los dibujos. De este modo, se puede llegar a un nivel de percepción inigualable, en ese silencio, en el eco también que se produce por los pasos en el pasillo cercano.

Las temáticas que giran nebulosamente en torno a estas obras y el contexto en el que se realizaron, suman a la interpretación, pero no la restringen. Con un gran poder de libertad y apertura de sentidos, ambas artistas trabajaron de manera cuidadosa para sugerir y demostrar que el arte es, en fin, un sentir colectivo. De este modo, aparece la naturaleza caótica en esos incendios retratados por Gabriela, y las rutas kilométricas volcadas al dibujo por Bettina. La unión de ambas mujeres para este proyecto -el primero realizado juntas- no hizo más que fortalecer el trabajo, los objetivos y las expectativas.

A este dúo se suma la artista y curadora, Irene Berzero, quien estuvo encargada del acompañamiento curatorial y del texto creado exclusivamente para la muestra. A su vez, fue un faro tanto para Bettina como para Gabriela, en el fluir de conciencia e ideas.

La Opinión tuvo la oportunidad de dialogar con ellas, en el marco de esta muestra que podrá recorrerse hasta el 25 de septiembre, de martes a viernes de 09:00 a 20:00 y los domingos de 16:00 a 19:00, con entrada libre y gratuita.



¿A qué se refiere el título de la muestra? Hay algo interesante en los modos de habitar…

Bettina: Poesía habitada es, para mí, llegar a un lugar y descubrir el entorno, los sentidos, buscar una paleta. Es el camino, la forma que buscamos para hacer la obra. Por supuesto, tiene mucho que ver con el lugar, con el paisaje, con el sitio. Estuvimos ahí, presenciando, tratando de comunicar.

Gabriela: Siendo artistas, tenemos cierta sensibilidad en ese ejercicio de mirar, de percibir lo que queda grabado en nuestros sentidos, en nuestras emociones y, a su vez, podemos transformar todo en algo que transmita belleza, armonía, para que cada espectador pueda hacer su propia interpretación.



¿Cómo fueron sus procesos creativos?

G: A mí me pasó que fui de vacaciones a una localidad pequeña, en donde el mes anterior se había incendiado un 70% de la población. Llegué, vi esa desolación, todo quemado. En ese momento, lo único que hice fue tomar registro; sacaba fotos, buscaba elementos, carbón, trozos de ramas quemadas. Esos días de vacaciones no pude hacer mucho porque no podía aislarme a trabajar, pero me traje todo esto aquí, a Rafaela, y ahí empecé a poner las cosas sobre la mesa… el carbón, la carbonilla, todo lo que se relacionaba con los árboles, las consecuencias de ese incendio. Pude canalizar toda esa tristeza que sentía a través de los materiales que utilicé para hacer estas obras.

La serie, “Incendios”, se llevó a cabo durante 2019 luego de un viaje que realizó Gabriela a La Esmeralda, ubicada en el departamento de Rocha, Uruguay, donde recientemente había ocurrido un incendio muy importante que abarcó varios poblados de la zona.

B: Mi proceso creativo es muy libre. Lo que está expuesto aquí es la parte de dibujo y pintura, pero también abarco la escultura, la obra lumínica... La verdad, trato de investigar por todos lados. Desde el óleo, que es el más clásico, hasta lo más nuevo. Es importante la experiencia, la voluntad, el ejercicio de todos los días. Ahora, con Gabriela estamos más abocadas a nuestra faceta de artistas, a nuestra producción. Es una dedicación de todos los días y no me deja de sorprender el momento de la presentación de una obra o de una pequeña colección; es una buena posibilidad la que tenemos de poder trabajar y vivir del arte.

La serie de trabajos de Bettina están inspirados en paisajes de kilómetros recorridos desde 2018 hasta la actualidad.



¿Cómo surgió la unión para este proyecto?

G: Nosotras nos conocemos hace muchos años, desde el Liceo Municipal Miguel Flores, y tenemos en común, además de la amistad y el respeto, muchas afinidades en lo que hacemos y lo que somos como artistas, cuál es nuestra búsqueda, hacia dónde queremos ir. Sumamos a Irene y nuestros momentos de encuentro siempre se basan en hablar del arte, de la producción, de leer un texto o un cuento. Todos estos meses estuvimos haciendo ese trabajo. Además, Irene estuvo muy presente en la selección de la obra. El proyecto pasó por una selección, nos aprobaron y nos dieron esta fecha para presentarlo. Fue un gran desafío y siempre lo tomamos con gran profesionalismo. Es el espacio que habitamos y la forma en la que lo habitamos.



¿Cómo las interpelan las temáticas más fuertes de "Poesía habitada", el viaje y la naturaleza?

B: Lo mío va pegado a mi vida. Viajo y busco, llevo todos los materiales para hacerlo. A veces digo que busco excusas para dibujar, rodearme del paisaje para estar cerca de la naturaleza… El paisaje es la tan vieja forma que cada uno adopta de la naturaleza y la transmite. Cada uno de nosotros la interpreta de diferentes maneras. Son búsquedas especiales… Es aislarme, envolverme en ese silencio del lugar, buscar los colores. Es una aventura que vivo todos los días cuando me quiero dedicar a pintar o a dibujar, siempre esperando que el paisaje devuelva algo, esa comunicación interna que hay después de mucho silencio e intentos de ir a un lugar, con mis materiales, estar tranquila.

G: En mi caso, cuando viajo, siempre tengo los materiales cerca para dibujar, para hacer líneas. Esta muestra me impactó mucho y para sacarme todo lo que tenía adentro tuve que ponerme a trabajar y a experimentar.



¿Qué técnicas utilizaron?

G: En lo mío hay mucho papel y decoloración de papel, trabajos que están rasgados, esa energía negativa que sentía al ver los incendios y que guardé. Utilicé los mismos materiales que nos da la naturaleza; usé papel vegetal, tintes naturales, carbón... Hay una unidad en todo este conjunto de obras.

B: Yo utilicé óleos, tintas mezcladas. Siempre incorporo a los óleos alguna arenilla o tierra del lugar. A las tintas les agrego la mica que crece en Córdoba… sobre papel, cartón, cartulinas finas.



¿Cómo transitan esta muestra?

G: La preparación de esta muestra fue muy linda porque nos reencontramos otra vez después de mucho tiempo. Traer las obras al museo, el proceso de montaje con Javier Alcaraz quien nos ayudó en la parte técnica...

En la inauguración hubo mucha gente; es muy emocionante porque abrimos nuestros corazones, nuestra obra.

B: Yo estoy super contenta también y ambas estamos agradecidas con el museo, con la ciudad, con quienes dirigen este espacio tan cálido… La gente aportó tanto que ya deja de importar si es un incendio o si es un río, ya pasa a importar el sentimiento que transmite. Ahora pertenece a la mirada de la gente.

La inauguración fue a sala llena, con gente querida de ambas artistas, colegas y público en general que se acercó a observar dicha muestra.

Para concluir, tal como dice Irene Berzero en el texto de esta muestra: “El paisaje puede ser forma, memoria, puede ser lugar (…) Entonces entiendo que el paisaje me habla y yo puedo habitarlo”.