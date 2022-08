Se suman detalles sobre la quinta temporada

Stranger Things es uno de los éxitos más grandes de la plataforma líder de streaming. Tras años de espera, hace unos meses llegó su cuarta entrega y consiguió enloquecer a los espectadores con el giro narrativo que le dieron sus guionistas. Ahora, fueron ellos mismos quienes volvieron a hablar de la serie, en el marco de la preparación de la quinta temporada.

El equipo ya está trabajando en el libreto de lo que será la última entrega de la serie. Según se puede ver en Twitter, está disponible el “estadio de cuadrículas”. Se trata de una pizarra dividida en cuadrículas, la cual está clasificada en ocho episodios; es decir que esta temporada tendría la misma cantidad de capítulos que la primera y la tercera, ya que la segunda y la cuarta tienen nueve en total.

“Recuperará la esencia de la temporada 1, sin dejar de lado las expectativas de ese final a lo grande que todos esperan en la serie”, habían revelado los creadores de la serie, los hermanos Duffer, anteriormente.

Esto quiere decir que todavía no se encuentran cerca del rodaje, pero ya se conoce que están en la fase de escritura de guion. Además, retomarán la naturaleza de la primera entrega en cuanto a la extensión de episodios al hacerla más corta, ya que la última temporada no sólo contó con nueve episodios, sino que también los últimos dos fueron de la extensión de una película.

Lo cierto es que no será la última vez que los admiradores de esta historia fantástica vean al universo de Stranger Things, ya que hace unos meses se conoció que los Duffer crearon una productora llamada Upside Down Pictures, y con ella firmaron un contrato con Netflix para realizar cinco proyectos centrados en este mundo. Es decir que a la plataforma llegará un spin-off de esta historia y hasta una obra de teatro. NA