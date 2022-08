Al trabajar en el film Padre Pio se convirtió a la fe católica

El actor Shia LaBeouf, conocido por su papel protagónico en tres películas de Transformers, anunció que se convirtió a la fe católica mientras trabajaba en su próximo filme “Padre Pío”, en el que interpreta al santo italiano, informó ACI Prensa.

“Ahora sé que Dios estaba usando mi ego para atraerme hacia Él, alejándome de los deseos mundanos. Todo estaba sucediendo simultáneamente”, confesó LaBeouf en una entrevista realizada por el Obispo de Winona-Rochester (Estados Unidos), Mons. Robert Barron, en un programa de YouTube de su ministerio "Word on Fire".

Durante la entrevista, el actor reveló que tenía pensamientos suicidas antes de empezar a grabar la película en Italia y que únicamente aceptó el papel para salvar su carrera, la cual se había visto duramente afectada por escándalos personales.

“Yo no hubiera tenido ningún impulso para subirme a mi auto y conducir hasta el monasterio si es que no hubiera pensado: ‘oh, voy a salvar mi carrera’”.

Sobre la depresión que padecía, confesó que en un momento llegó a tener “un arma sobre la mesa” y que “ya no quería estar vivo”.

“Sentía una vergüenza como nunca antes la había experimentado, el tipo de vergüenza que te hace olvidar cómo respirar. No sabes a dónde ir. No puedes salir y pedir un taco. Pero también tenía este profundo deseo de aguantar”, contó.

En la entrevista, LaBeouf dijo que Dios usó la película para atraerlo hacia la Iglesia, ya que el único motivo que tenía para interpretar al Padre Pío era retomar su carrera.

“Cuando llegué aquí, ocurrió un cambio. Fue como si alguien me hubiera engañado, no de mala manera. De una manera en la que no podía darme cuenta. Estaba tan cerca que no podía notarlo. Lo veo diferente ahora que ha pasado el tiempo”, aseguró.

La estrella de Transformers también dijo que aprender del perdón y el arrepentimiento fue fundamental para salir de la depresión y conocer la Misericordia de Dios.

“Vi que había otras personas que han pecado incluso más allá de lo que jamás podría imaginar y que se encuentran con Cristo. Eso me hacía sentir que tenía esperanza”, aseguró.

En la entrevista de más de una hora, LaBeouf también reveló su experiencia con el Rosario, la Eucaristía, la lectura de las Confesiones de San Agustín, su gusto por la Misa tradicional en latín y la paz que encontró después de reconciliarse con su madre.

LaBeouf interpreta al Padre Pío es una próxima película dirigida por Abel Ferrara, que explora la vida del místico franciscano capuchino.

Las grabaciones de la película se realizaron en enero de 2022 en locaciones de Puglia (o Apulia). Para prepararse para el papel, LaBeouf vivió en un monasterio con frailes capuchinos.

La película tiene previsto su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2022, que se llevará a cabo del 31 de agosto al 10 de septiembre.