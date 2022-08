Rodríguez Larreta dijo que fue "una muestra de unidad"

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que el pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández que hicieron los bloques de diputados de Juntos por el Cambio fue "una muestra de unidad" del frente opositor.

"Todo el bloque de diputados del espacio hizo la presentación respecto del Presidente", subrayó el mandatario porteño.

En tanto, al hablar del escenario político, económico y social que atraviesa el país, Rodríguez Larreta afirmó: "En un momento de tanta crispación, somos los dirigentes los responsables de velar por la paz social".



FACUNDO MANES

El diputado Facundo Manes volvió a diferenciarse del bloque de Juntos por el Cambio tras negarse a firmar el pedido de juicio político a Alberto Fernández luego de sus dichos sobre el fiscal Diego Luciani y explicó que no puso su rúbrica porque consideró que la solicitud del mismo "es una medida extrema".

"Lo que dijo el Presidente es bochornoso, repudiable, yo lo rechazo totalmente. Es gravísimo, pero los países fracasan por las instituciones y el pedido de juicio político es una medida extrema", argumentó.

Además, reveló: "Hubo una discusión, seria, larga, pero el bloque no es una manada. No estoy de acuerdo, no voy en contra del bloque. Quiero ganarle al kirchnerismo, transformar la Argentina para que no vuelvan, pero quiero valorar las instituciones. En mi opinión, las expresiones desagradables del Presidente, que rechazo, no ameritan un juicio político".