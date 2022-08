Mauricio Macri no está "anotado" para el 2023

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri afirmó que no está "anotado" como candidato presidencial para las elecciones del año próximo, mientras que destacó que un posible nuevo gobierno de Juntos por el Cambio tendría que aplicar "un recorte mucho más profundo que el de (el ministro de Economía Sergio) Massa".

"Hay que hacer un recorte mucho más profundo que el de Massa. No podemos seguir teniendo déficit", subrayó Macri al enumerar cuáles serían las medidas centrales de un eventual nuevo mandato de Juntos por el Cambio.

En declaraciones radiales, consideró que la coalición opositora deber "presentar un Presupuesto con equilibrio fiscal desde el primer día".

Y precisó: "Hay que tachar todos los gastos que sean necesarios para que haya equilibrio, empezando por la política".

"El Estado estuvo al servicio de políticos, parientes y sus amigos en los últimos 50 años. Cuando uno analiza, ¿a quién les ha ido bien? A los que están cerca del Estado", disparó.

En ese marco, el ex mandatario subrayó: "Juntos por el Cambio esta vez tiene que, con mucha más convicción, emprender cambios muy duros. Destrabar la Argentina después de todas estas décadas significa enfrentar mucha gente que tiene poderes mafiosos y privilegios que no corresponden".

Macri aseguró que la coalición opositora va a "volver a gobernar" en 2023 porque los argentinos les van a "dar otra oportunidad", pero advirtió: "Esta Argentina de la decadencia requiere un cambio global. La Argentina no puede seguir arrastrando este nivel de frustración. Vamos a tener mucho más apoyo de la gente para hacer un profundo cambio económico".