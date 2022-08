El gobierno descontará los días no trabajados por medidas de fuerza

En las últimas semanas, los gremios que nuclean a los trabajadores estatales llevaron adelante diversas medidas de fuerzas que se tradujeron en paros y asambleas que obstaculizaron el normal funcionamiento de los organismos provinciales. En este escenario de conflicto y ante las conversaciones en las cuales participa el Ministerio de Trabajo de la provincia y los sindicatos que solicitan reapertura de paritarias para suspender las medidas, el gobierno provincial decidió realizar este viernes un comunicado a la comunidad santafesina que expresa lo siguiente.

"Frente a las huelgas convocadas por los gremios de los trabajadores estatales de la provincia, mediante las cuales se están dejando de prestar servicios esenciales como salud, educación, atención alimentaria de la población vulnerable, además de todos aquellos actos diarios que tienen que ver con el desenvolvimiento de la vida en comunidad, desde el gobierno provincial hacemos conocer a los santafesinos que la responsabilidad por tal situación recae pura y exclusivamente sobre las organizaciones que las están llevando adelante. En tal sentido, ponemos de relieve que siempre hemos cumplido con todos y cada uno de los compromisos asumidos hasta el presente en el diálogo colectivo, actuando en el marco de la legalidad y buena fe, actitudes que venimos reclamando infructuosamente a los sindicatos que llevan adelante las medidas que perjudican al conjunto de la ciudadanía". "En los acuerdos suscriptos en marzo del corriente año, convinimos una revisión de la política salarial para el próximo mes de septiembre y, desde el momento en que convocamos a las entidades sindicales con ese fin desde el primer día del mencionado mes, estamos cumpliendo estrictamente con lo comprometido. Todo ello les fue debidamente notificado, referenciando en cada caso la cláusula que así lo preveía".

A continuación, la nota menciona que "además, con resultado negativo, instamos a las organizaciones gremiales a que no realicen nuevas medidas de fuerza o, en su caso, se revisen las ya dispuestas. La legalidad de la actuación del Gobierno contrasta con la asumida por los sindicatos que, sin reparar o haciendo caso omiso de los acuerdos firmados, llevan adelante huelgas que se ubican en este punto por fuera de la legalidad contenida en la normativa paritaria. Los reclamos que se expresan, obviamente refieren a una situación que no le es extraña, ni mucho menos, a la ciudadanía en su conjunto, debiendo además señalarse que la Provincia de Santa Fe es de las que mejores salarios abona a sus agentes en la comparación nacional. Tampoco escapa al mismo Estado que no solo paga salarios, jubilaciones y pensiones con sus respectivas actualizaciones, sino que en ese contexto nacional complejo, que impacta sobre la actividad económica, la recaudación y las transferencias a las Provincias, sostiene con costos crecientes todo lo que tiene que ver con infraestructura, salud, prestaciones alimentarias a sectores humildes, incentivos al consumo como la Billetera Santa Fe, el Boleto Educativo Gratuito, y todas las acciones destinadas a apuntalar el empleo y la producción". Por último, la nota afirma que ""resulta así necesario el consenso y la negociación, como lo vienen haciendo o lo van a hacer los trabajadores del sector privado y la gran mayoría del sector público nacional y de otras provincias que recorren ese camino sin afectar a la población. De tal forma, habiendo agotado sin resultado positivo todas las instancias y apelaciones para que se dejen sin efecto los paros dispuestos y, en cumplimiento de lo pactado, habiendo notificado la reapertura de la negociación colectiva, es que comunicamos la decisión del Gobierno de no abonar los días no trabajados por los cuales se perdieron clases en las escuelas, turnos médicos, atención a la comunidad que lo necesita y en general tramitaciones ante la administración pública, ocasionando a los santafesinos un perjuicio evidente en un momento en el que la ciudadanía está poniendo su predisposición y esfuerzo para trabajar y producir".



"ESTAMOS DENTRO

DEL MARCO LEGAL"

Mientras tanto, Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo confirmó que el gobierno descontará la totalidad de los días no trabajados y que no tiene competencia para llamar a la conciliación obligatoria. "Es una decisión tomada y en los próximos días se van a instrumentar los mecanismos, porque las personas que fueron a trabajar no van a sufrir ningún descuento. De forma tal que hay que hacer un proceso de identificación de quienes fueron y quienes no a trabajar para poder materializar la medida" aseguró Pusineri. Por otro lado, el gobernador Omar Perotti se expresó al respecto y manifestó que "lo que plantea el Ministro de Trabajo es lo que está planteado en el cumplimiento de la paritaria que estamos haciendo, estamos dentro del marco legal, por lo cual lejos se está de desconocer la situación del momento, no escapa a ninguno de nosotros, lo vivimos a diario con cada uno de los sectores sociales, con cada una de las realidades de nuestros habitantes, no solamente de los trabajadores. No es una discusión que uno no mire que la inflación fue para arriba, tenemos que poner todos para comprender que no es un momento simple y sencillo, entonces tengamos claro que de esta situación no se sale con un sector llevándose la parte del otro, sino tratando de tener un esquema equitativo de funcionamiento de toda la provincia, donde funcionen todas las áreas sociales de asistencia a muchos de los que están bajo del nivel de pobreza y no tienen trabajo, a muchos que necesitan la atención pública en el costo de los medicamentos y los alimentos, como subió el costo a cualquier familia”. Además, sostuvo que "tenemos 20 mil trabajadores de la obra pública que tenemos que estar tratando de juntar el dinero todos los meses para que no se resienta el nivel de empleo, y esa misma caja es la que también tiene que atender a los maestros, los trabajadores estatales y la policía. Yo creo que ninguno es ajeno al momento, comprendemos una realidad, desde allí tiene que salir la mejor mesa de trabajo que, como nos comprometimos y lo dijimos siempre, iba a ser septiembre; y va a ser el 1, 2 y 3, clara voluntad de que no queremos dilatar un solo día nuestro compromiso".