Aumentó la compra de dólares oficiales en julio

BUENOS AIRES, 27 (NA). - La compra de dólar oficial por parte de las personas físicas ascendió a 688 millones en julio, la cifra más alta del año, según datos suministrados por el Banco Central.

Con este resultado, en siete meses de 2022 la autoridad monetaria entregó por este canal US$ 4.578 millones.

La sangría de divisas que sufre el BCRA se aceleró en el séptimo mes del año y agudizó una situación complicada por la conjunción de menores ingresos por exportaciones y fuertes egresos, principalmente, para el financiamiento del sector energético.

El informe sobre la Evolución del Mercado de Cambios detalló que US$ 394 millones fueron adquiridos para atender el pago con tarjetas de consumos con proveedores no residentes. En este rubro entran los servicios de streaming, distintas plataformas y todo tipo de servicios turísticos, además de compras.

En estas operaciones el valor del dólar se calcula desde la cotización del oficial -$ 144,73- más un 35% del impuesto PAIS y un 45% como percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, por lo que el valor asciende a $ 253,28 al cierre de ayer.

En tanto, la demanda para ahorro fue de US$ 256 millones. En ese caso desde el valor oficial se suma un 35% de impuesto y el mismo porcentaje de percepción quedando en $ 238,80.

La cifra de US$ 688 vendidas por el BCRA en julio supera a los US$ 577 millones de junio y marca un nuevo escalón luego de ventas por US$ 470 millones en abril y US$ 492 en mayo.

En los últimos meses el BCRA tomó una serie de medidas para ajustar más el cepo cambiario y cortar la salida de reservas.

Por ejemplo, canceló la financiación con tarjetas de crédito de servicios turísticos, el pago en cuotas en free shops y elevó las tasas de financiamiento para quienes tengan gastos en dólares por encima de un monto determinado.

Con el mismo objetivo, el BCRA confirmó que evalúa prohibir la compra de dólar ahorro a quienes hayan solicitado mantener los subsidios energéticos.

No obstante, y en una decisión que podría contraponerse con el objetivo planteado, la entidad a cargo de Miguel Pesce evalúa restituir la posibilidad de acceder a dólar ahorro a quienes hayan cobrado parte de sus salarios con ATP o un IFE durante la pandemia de Covid-19.