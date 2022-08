Adjudicaron las obras del tramo entre Rafaela y Ataliva

Vale recordar que el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, licitó la obra de la Autopista de Ruta Nacional Nº 34 entre Rafaela y la RP 13, en la que se presentaron cinco oferentes. El proyecto fue licitado en la mañana del jueves 28 de abril, comprende la duplicación de la calzada por la traza existente, desde el norte de la ciudad de Rafaela, donde finaliza la nueva Variante Oeste, hasta el empalme con Ruta Provincial Nº 13, en cercanías de Ataliva.

Las firmas que se presentaron al concurso fueron: Vialmani S.A. ($ 6.457.360.672,37), Decavial SAICAC ($ 6.695.298.741,89), Dycasa S.A.($ 6.763.575.908,90), Luis Losi S.A. ($ 7.383.996.688,60) y JCR S.A. ($ 8.580.000.000,00)

Si bien Decavial presentó la segunda mejor oferta económica la evaluación técnica de las propuestas fue la que mejor se ajustaba a lo requerido en el pliego de bases y condiciones.

En la ceremonia de apertura de ofertas realizada en la sede del Instituto Cooperativo de Enseñanza Superior (ICES) asistieron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; acompañado por Fabio Sánchez; el diputado Nacional, Roberto Mirabella; el senador departamental Alcides Calvo y el intendente Gonzalo Toselli, entre otras autoridades.

Con la presencia del gobernador Omar Perotti, Vialidad Nacional concretó la apertura de ofertas para la construcción de 16 nuevos kilómetros de la arteria nacional, en el tramo comprendido entre el final de la Variante Oeste de Rafaela y el empalme con la RP 13. El gobierno nacional invertirá cerca de $ 7.000 millones en la duplicación de la calzada que tendrá intercambiadores en el acceso a Lehmann y en Ruta 13, junto a otros nuevos puentes sobre la traza. El plazo de obra es de 24 meses.

En relación a los dos contratos en ejecución, cabe señalar que ya se habilitaron 25 kilómetros, entre Angélica y el sur de Rafaela. Entre ambas obras suman una inversión de $ 22.620 millones por parte del Gobierno Nacional para los tramos comprendidos entre la RN 19 y Rafaela, y entre la RP 13 y Sunchales, sobre 59 kilómetros de doble vía. Estos trayectos, sumados a la licitación de hoy, extenderán la Autopista de RN 34 sobre un total de 75 kilómetros.



“LUCHAMOS Y LO

CONSEGUIMOS”

“Son 16 kilómetros y se le adjudicó a la empresa Decavial SAICAC. Lo que viene ahora es la firma del contrato y luego el Acta de Inicio, para estos trámites hay determinados tiempos a cumplimentar, pero, personalmente, tuve contacto con el gerente de la empresa (Alfredo Striglio), quien ya recorrió la zona para instalar el obrador, ver la compra de canteras y estuvimos conversando sobre los primeros pasos a dar, que están relacionados con las mensuras para las posteriores compras de terrenos a los propietarios. De esto no hay nada hecho porque fue una licitación totalmente nueva con el proyecto que se había pasado de autovía a autopista. En síntesis, hay que empezar de cero con la mensura de los campos de los frentistas. Todo esto conlleva un proceso porque se debe realizar la mensura de los que se va a sacar más la mensura del campo, esto se deben inscribir en Catastro y Registro de la Propiedad, luego tasarlo y mandar la carta documento al dueño del campo para que acepte la oferta y en caso de no aceptarla se va a expropiación”, reseño Sánchez.

“La verdad -continuó- es que después de tanto luchar y luchar por la autopista logramos que se licite y adjudique y a pesar de las adversidades que hay actualmente a nivel nacional, en Vialidad Nacional seguimos trabajando con la autopista y tal como lo dijo el Gobernador Perotti la vamos a estar haciendo. Tal vez no la concluyamos en nuestra gestión porque este tramo la va a trascender, pero vamos a dejar todo encaminado para que en los próximos años se termine este tramo de 16 kilómetros que tuvieron un presupuesto, en su momento, de $ 7.000 millones, pero hoy actualizado es mucho más”.

Con relación al inicio tentativo de los trabajos el Jefe del Distrito 7 de VN fue cauto y apuntó que “no se puede tener certeza de una fecha de comienzo de obra porque hay muchas situaciones a resolver y si bien la obra ya tiene presupuesto está en curso un reacomodamiento a nivel nacional y eso hace que se vaya retrasando un poco la firma de contratos, porque una vez que comienza el contrato hay que arrancar con los pagos. Nos pidieron tres meses y ya se consumió uno porque agosto ya se va y nos quedarán dos para reacomodar las partidas presupuestarias que ya estaban asignadas y se arrancaría de nuevo”.

Y con satisfacción, Sánchez cerró diciendo “nosotros no hemos parado y la autopista de la RN N° 34 sigue andando, pero nos hemos retrasado un poco con los pagos para reacomodar todo esto y luego volveremos a cumplir normalmente”.