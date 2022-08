"Llevar adelante más de 1.300 obras es una maquinaria importante a empujar"

El gobernador Omar Perotti participó este viernes del 1° Plenario de obra pública federal de la Región Centro, que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe y se desarrolló bajo el lema “implementación y comunicación de las transformaciones territoriales”. Del mismo, participaron el ministro de Interior de la Nación, Eduardo De Pedro; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; los ministros provinciales de Infraestructura, Silvina Frana y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena; autoridades nacionales; legisladores; intendentes y presidentes comunales de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.

En la apertura del encuentro, Perotti afirmó que “llevar adelante más de 1.300 obras en toda la provincia es una maquinaria importante a empujar y sobre todo cuando esa instancia tuvo dos años de pandemia, en el que hubo que reacomodar el funcionamiento del Estado. Y hoy nadie escapa que la situación económica impacta en la obra pública pero no tiene que paralizarlas”. “La infraestructura le tiene que servir a la gente, le tiene que cambiar la vida y elevarle el nivel de vida”, aseguró el gobernador santafesino. Y sumó: “Eso nos lleva a la realización de obras de infraestructura básica que son obras que no se ven, donde abrimos zanjas, ponemos caños y las tapamos con tierra. Por eso, muchos les escapan a ese tipo de obras, porque prefieren las visibles, pero la infraestructura básica es indispensable y el nivel de retraso que tenemos en Argentina y que este gobierno ha impulsado, nos encuentra trabajando junto al gobierno nacional en muchas de las obras estratégicas”, subrayó.

En relación a las obras que unen a las provincias de la Región Centro, Perotti mencionó “el Túnel Subfluvial que tiene más de 50 años pero está plenamente vigente y nos unirá siempre a los entrerrianos; y el acueducto biprovincial es la segunda obra de estas características que nos unirá con Córdoba en la provisión de agua potable, abasteciendo una región del centro oeste”. “Estamos generando obras que seguramente nos tocará empezar y que otro gobierno las termine; eso nos motiva doblemente a hacerlo para construir el futuro atacando el retraso del pasado y generando expectativa, pudiendo hacerlo con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las podemos continuar con los locales”, enfatizó Perotti. En ese sentido, el mandatario santafesino aseguró: “Tenemos muy claro que el desarrollo estratégico de la provincia de Santa Fe es un salto en el nivel de infraestructura básica que es agua, cloacas, gasoducto, acueducto, energía eléctrica y conectividad”.

Asimismo, Perotti sostuvo que la región centro “está impactada por la producción agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial para la cual estamos invirtiendo en los caminos de la ruralidad permitiendo el arraigo de las familias rurales con mejor calidad de vida en el campo y el movimiento de la producción diaria. Esta es una región que produce mucho, que merece tener el acompañamiento en infraestructura ya que el 40% de las exportaciones de la Argentina provienen de la Región Centro, y esta puede dar mucho más que ese 40%”.

“En definitiva –manifestó el gobernador-, cada uno en su territorio (intendentes y presidentes comunales) entiende que hay que trabajar unidos, que hay que resolver problemas y cooperar. Este es el futuro de la Argentina que pasa por mucha gente hacedora en su territorio. Creo profundamente en los dirigentes territoriales porque todos crecen con control social, con vínculos y diálogos con su comunidad, con la exigencia cotidiana de su comunidad y eso se tiene que trasladar a la política en general con muchos más dirigentes territoriales ocupando lugares en los distintos ámbitos. Seguramente nos van a dar una comunicación de mucha más cercanía con la gente, de mucha más sensibilidad para saber por donde pasan las urgencias, pero también por donde pasan las obras estratégicas, es lo que vimos hoy y seguramente después de este encuentro muchos se irán con más motivación, con nuevas ideas, con aportes que han tomado de otros colegas para enriquecer su tarea diaria”, remarcó Perotti.

“Esto se resuelve con trabajo, con hechos, con respuestas y sabiendo que se tiene que construir con el que no piense igual, pero fundamentalmente trabajando. Celebro enormemente este tipo de encuentros porque es en el territorio donde impacta, es allí donde tenemos que transmitirles a los vecinos el valor de una obra. Nosotros somos cultores de hechos y no palabras, el hacer para nosotros es una marca a fuego. Dar respuestas frente a las necesidades y problemas está en nuestro ADN”, concluyó el gobernador de la provincia.