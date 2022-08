Día Internacional de la lucha contra el Dengue

Este 26 de agosto se conmemoró el Día Internacional contra el Dengue. Este marco fue una oportunidad para recordar que toda la comunidad es protagonista y responsable en el cuidado y mantenimiento de nuestras casas, para que Rafaela se encuentre libre de criaderos de mosquitos, antes, durante y después de las épocas de alta temperatura, en las cuales el mosquito comienza a tener mayor actividad. “El dengue es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino a través de un mosquito infectado por un virus. Por eso es importante que las acciones individuales contribuyan a la salud colectiva”, manifestó el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti. “Esto implica controlar que en nuestra vivienda no se generen focos donde se reproduzca el mosquito, manteniendo limpios los patios, el corte del césped, controlar los reservorios de agua, limpiar las canaletas y el descacharreo, más que cualquier otra acción”, enfatizó.

Respecto a la cercanía de la época de mayor calor cuando más prolifera, enumeró los síntomas: “Es una enfermedad que produce un síndrome similar al de la gripe con fiebre, dolores musculares y síntomas varios como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Fundamentalmente cuando aparece el cuadro de fiebre y dolores corporales, es importante la consulta y el diagnóstico porque el dengue en el 99 por ciento de los casos se presenta de una forma leve, pero en el 1 por ciento se presenta como dengue hemorrágico y puede ser mortal. Especialmente cuando se combinan distintos genes de esta enfermedad. Hay cuatro tipos de dengue, es decir que las personas se pueden volver a enfermar. Cuando se combinan cierto tipo de genes, se produce el tipo hemorrágico”. “A pesar de las bajas temperaturas, el mosquito sobrevive a la época invernal. Por eso la importancia de mantener los cuidados porque es muy probable que volvamos a tenerlo este verano”, resaltó el Subsecretario.

En lo que respecta al último brote de dengue Lanzotti detalló que “se registró en el año 2020, por eso en el 2022 debemos estar preparados como lo hicimos el año pasado y podamos atender los focos que se presenten. La Municipalidad dispone de un equipo para hacer las fumigaciones en los domicilios en donde se registren los casos y los lindantes. El mosquito no vuela más de 100 metros, es decir que con fumigaciones limitadas se pueden controlar los focos”.



UN GRANITO DE ARENA

Por su parte, la Secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, dijo: “Empezamos con un fuerte brote de dengue en 2020 y seguido comenzó la pandemia. Esto nos sirvió de experiencia a todos y hoy es un momento oportuno para ser solidarios revisando nuestros patios. Estamos a tiempo, ya este año hubo algunos casos puntuales que pudimos trabajar con el equipo haciendo los bloqueos correspondientes en zonas que lindaban a los domicilios”. “Apelamos a todos los vecinos y vecinas para que comencemos a limpiar nuestros espacios porque está demostrado que si cada uno aporta su granito de arena, esto se puede combatir. Para esto el descacharreo es fundamental. Si no permitimos que el mosquito se reproduzca, no hay posibilidad de la enfermedad. Es una responsabilidad de toda la sociedad”. “Solicitamos a los propietarios de las casas abandonadas que hagan este esfuerzo, porque muchos se vieron afectados por un vecino que no estaba utilizando su propiedad y no la mantuvo para prevenir esto y se convirtieron en focos de muchos contagios”, finalizó Villafañe.