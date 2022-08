Fragmentos de meteoritos iluminaron parte de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero

Un gran bólido proveniente del espacio iluminó cerca de la medianoche varias localidades de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero, fenómeno que llamó la atención de los pobladores que, en algunos casos, pudieron filmarlo y subirlo a las redes sociales, mientras especialistas explicaron que se trata de restos de materia de la actividad interplanetaria.

A minutos del inicio del viernes se pudo observar una luminosidad, entre lo azulino y verdoso, que se desplazaba a gran velocidad y en segundos desapareció al caer en algún lugar de la tierra, según relataron los que pudieron registrar las imágenes con sus celulares e incluso por cámaras de seguridad.

El fenómeno se observó en las localidades del norte provincial, particularmente en Jesús María, Colonia Caroya, Villa del Totoral y Sinsacate, Dean Funes y Quilino, entre otros, además de los barrios del noreste de la capital cordobesa.

El astrónomo Jorge Coghlan, en declaraciones a la emisora local LV3 explicó que se trató de “un bólido, una roca de materia interplanetaria de cuando se formó el sistema solar, la tierra y la luna”.

Coghlan dijo que ingresó a la tierra a gran velocidad y que “el color verdoso es porque el compuesto es de magnesio que le da esa tonalidad. Va aumentando el brillo y luego se apaga. Dura segundos”, detalló.

“Al ingresar en la atmósfera la roca se va rompiendo. El fragmento que cae es muy pequeño, se transforma en polvo que queda en el ambiente. Si cae alguna piedra puede caber en la mano”, dijo al referirse al tamaño.



SE HIZO DE DÍA EN PLENA NOCHE

El bólido, que iluminó también el cielo en Santiago del Estero y Santa Fe, "fue bastante impresionante, ya que estos elementos vienen a una velocidad hipersónica y seguro que se desintegro en el aire" ya que no hay un reporte de alguna explosión, dijo a Télam Mario Vesconi, presidente de la Asociación Chaqueña de Astronomía (ACHA), investigador y especialista en geofísica.

Se trata de la bola de fuego que pudo ser vista anoche desde varios puntos de Santiago del Estero y es así que se viralizaron videos sobre cómo se "hace de día" en plena noche, lo cual sorprendió a muchos.

"Este tipo de bólidos se desintegra y es muy poco lo que termina llegando al suelo", dijo Vesconi y añadió que "por lo que vi en los videos y fotos es bastante impresionante", pero hasta el momento lo que se sabe es que "no hubo una onda sónica", que es lo que se produce cuando hay una explosión cercana, "pero nadie lo reportó".

"Es un evento muy normal lo de este bólido, si era un meteorito metálico tiene más chance de llegar a Tierra, ya que normalmente los meteoritos rocosos o las condritas tienden más a desintegrarse", comentó el especialista que descubrió varios de los meteoritos caídos en Campo de Cielo, un lugar único que comparte Santiago del Estero y Chaco.

"Hay que hacerse la idea que no porque haya mucha luz es un elemento grande, puede ser muy pequeño el fragmento", comentó y en ese aspecto dijo que "lo que pasa que, al convertirse esa masa en energía, y al ir desintegrándose se produce esa luz tan impresionante, pero no quiere decir que sea grande".

"Lo que vimos fue un bólido, una vez que llega al suelo recién ahí el termino cambia a meteorito, entonces no podríamos hablar de un meteorito si nadie encontró nada", sostuvo.

Si bien se lo vio en tres provincias, no hay muchos videos o fotos para poder "analizar la trayectoria, de dónde vino, el ángulo por el que fue entrando", entonces "si tuviéramos más imágenes podríamos delimitar más o menos el área de caída, pero no tenemos mucha información".

Por lo tanto, sostuvo que "fue uno de los tantos eventos, algunos son más fabulosos unos que otros", pero "siempre estamos hablando de fragmentos chiquitos que en algún momento se desintegran y es poco probable que haya llegado algo al suelo".

Vesconi dijo que si este evento hubiera sido de día no se habría percibido, ya que "el sol te tapa este tipo de bólido", por eso "normalmente los avistajes son de noche, que serían como las típicas estrellitas fugaces, solo que esto es de mayor tamaño, por eso tan espectacular".

"Estos elementos vienen a velocidad hipersónica, por ejemplo cuando un avión rompe la velocidad del sonido se produce la explosión y acá nadie reportó una explosión", sostuvo y añadió que "pudo haber sido muy lejana".

"La luminosidad (del bólido) comienza a verse a 80 o 120 kilómetros de altura, puede ser muy impresionante a la vista, pero el objeto en sí muy pequeño", consideró.

"Son objetos pequeños con un desarrollo de energía bastante importante, entonces eso hace que el avistaje sea espectacular", enfatizó.

Por eso con este tipo de bólidos "a no asustarse y a disfrutar", dijo el especialista y remarcó que "la Tierra, los planetas y la Luna están permanentemente impactados por meteoritos, vivimos en una nube de bólidos, que en alguno momento pueden convertirse en meteoritos en la tierra".

"Es una cuestión de tiempo que algo de gran tamaño pegue contra la tierra, que no sería lo común, ya que lo común son estos eventos que hay que disfrutarlo porque es muy impresionante ver", acotó. (Télam)