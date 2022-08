Aguirre y su mensaje optimista

El que mejor esté desde lo anímico es el que se salvará del descenso. Es lo que se animan a afirmar todos por Alberdi. Unos diez equipos lucharán hasta el final de la temporada 2022 de la Primera Nacional por la permanencia. Los dos últimos bajarán de categoría.

Nicolás Aguirre ya dejó atrás el juego ante Atlanta y se mostró muy enfocado y compenetrado en lo que será el encuentro de este domingo a las 19.30hs ante San Martín de San Juan, donde Atlético de Rafaela buscará volver a la victoria luego de tres presentaciones (2 derrotas, 1 empate).

“Cada partido es diferente, es un grande de la categoría, con jugadores de jerarquía y es un rival a tener cuidado, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos que convencernos de que tenemos cosas muy positivas”, señaló el Bicho en rueda de prensa y luego sumó: “Más allá de los partidos que nos tocó perder o empatar se hicieron cosas muy buenas y hoy hay que agarrar eso, sostenerlo y corregir esos errores que no nos están permitiendo sumar de a tres”.



-Al torneo le quedan siete fechas, ¿sacando cuántos puntos se llega al final salvado del descenso?



-Vamos partido a partido. Es una categoría muy pareja que no te permite ni siquiera a los que están peleando arriba por ascender poder sacar cálculos. Estamos en la zona baja y hay que ir partido a partido pero sin dudas que cada partido se plantea para conseguir los tres puntos, tratar de llegar a las últimas fechas mas aliviados pero todo es muy parejo, cualquier rival complica a cualquiera y tenemos que estar preparados para pelear y tratar de conseguir los 3 puntos en cada partido.



-Con todo lo que les cuesta ganar afuera, fundamental el partido del domingo para volver a sumar de a tres…



-Lo merecemos todos, la gente que sigue bancando, nosotros para tratar de trabajar algo más aliviados en la semana. Cuando no se consiguen los resultados se hace mas difícil, pero es una categoría que a todos les cuesta a ganar, no sólo a nosotros que por ahí no supimos aprovechar lo de los resultados. Tenemos una nueva oportunidad de sumar de a tres el domingo.



-En lo personal, se te nota ya recuperado de las molestias que te tuvieron a maltraer.



-Me estaba costando, venía de varios partidos jugando con un desgarro, tratando de estar, creo que es momento de ayudar a los compañeros, estar sumar minutos, partidos y sin dudas que a medida que pasen los encuentros uno se va a ir sintiendo mejor. Estamos en una situación que necesitamos estar todos a disposición de Ezequiel (Medrán), todo lo que podamos aportar va a ser bienvenido para el equipo, para el grupo y ojala que podamos conseguir el objetivo de mantener la categoría.