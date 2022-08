Repudio a declaraciones del Presidente

La víspera, diputados de Juntos por el Cambio Santa Fe manifestaron mediante un proyecto de declaración, un enérgico repudio a las expresiones de Alberto Fernández, presidente de la Nación, relacionando la muerte del fiscal federal Especial Alberto Nisman, con el Fiscal Federal Diego Luciani.

Mientras el presidente Alberto Fernández intentaba defender a la Vicepresidenta de la Nación de la acusación por corrupción que pesa judicialmente sobre ella, en el programa "A dos voces" expresó “realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”.

IMPRUDENTEMENTE

"Imprudentemente la cabeza del Poder Ejecutivo de la Nación, sugirió públicamente que el fiscal Luciani podía terminar 'suicidad'.

"Estas expresiones son inadmisibles para un Jefe de Estado. Un velado mensaje intimidatorio, cuasimafioso, a un fiscal federal no puede permitirse en un Estado de Derecho", expresó Sebastián Julierac Pinasco, diputado de la Coalición Cívica.

"La independencia judicial y la prudencia que debe primar frente a investigaciones de casos que tienen enorme relevancia institucional es incompatible con declaraciones imprudentes, tendenciosas o maliciosas como las que el Presidente de la Nación realizó", agregó Julierac Pinasco.

"Tamañas afirmaciones degradan enormemente la figura presidencial, dañan la confianza en las instituciones y afectan terriblemente la paz social. Es por ello que resulta imprescindible que órganos democráticos como esta Cámara se expresen enérgicamente en rechazo de estas manifestaciones y en defensa de la democracia toda", concluyó.

El proyecto fue presentado por el diputado de Elisa Carrió, y recibió el acompañamiento de sus pares, Ximena Sola, Walter Ghione, Betina Florito, Maximiliano Pullaro, Julian Galdeano, Fabian Bastia, Marcelo Gonzalez, Sergio Basile, Juan Cruz Candido, Jimena Senn, Silvana Distefano, Marlen Espindola y Georgina Orciani.