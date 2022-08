Medrán probó un equipo con tres cambios

Con Claudio Bieler y dos cambios más, así fue el equipo que paró Ezequiel Medrán en el entrenamiento de ayer por la mañana en el predio Tito Bartomioli, en la previa del partido del domingo ante San Martín de San Juan en el estadio Monumental.

El regreso del Taca tras cumplir la fecha de suspensión era una fija, mientras que el DT quiso probar con dos que vienen pidiendo pista. Nicolás Laméndola, de gran rendimiento en Copa Santa Fe, estuvo por la banda derecha del medio campo en lugar de Ayrton Portillo, mientras que Franco Faría, recuperado de las molestias físicas, estuvo desde la partida por Guillermo Funes.

De esta forma, el 11 titular tuvo a Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Laméndola, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Faría; Gonzalo Lencina y Bieler.

Por otro lado, Marco Borgnino sigue trabajando de manera diferenciada y se recupera de una molestia en la zona del pubis, lesión que no le permitió estar el pasado juego ante Atlanta y es poco probable que llegue al del domingo.

El plantel profesional albiceleste volverá a trabajar este viernes por la mañana y lo hará en el estadio Monumental, si el tiempo lo permite, y desarrollará el ensayo formal de fútbol.



DÍA Y HORA PARA VISITAR

A CHACO FOR EVER



Atlético de Rafaela recibirá este domingo a San Martín de San Juan, 19.30hs, y luego tendrá una semana para preparar su próxima presentación. Por la fecha 32 visitará a Chaco For Ever el domingo 4 de septiembre. Dicho juego comenzará a las 16.30hs.