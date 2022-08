Atlético y Ferro dividieron puntos

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional puso en juego su fecha 21 y en dicha ocasión Atlético de Rafaela se midió con sus pares de Ferro Carril Oeste, en una jornada de mucha paridad.

En un hecho que no es muy habitual, las seis categorías terminaron igualadas. De esta manera, el Celeste sigue liderando en tres categorías y en la Tabla General de la zona.

En la próxima fecha las Juveniles de la Crema se cruzarán con Villa Dálmine.



Los resultados ante el elenco de Caballito fueron los siguientes:



- Cuarta División: Ferro Carril Oeste 0 vs. Atlético 0.

- Quinta División: Ferro Carril Oeste 0 vs. Atlético 0.

- Sexta División: Ferro Carril Oeste 1 vs. Atlético 1 (Agustín Luna).

- Séptima División: Atlético 1 (Nicolás Dominino) vs. Ferro Carril Oeste 1.

- Octava División: Atlético 0 vs. Ferro Carril Oeste 0.

- Novena División: Atlético 0 vs. Ferro Carril Oeste 0.



Las principales posiciones



- Tabla General: Atlético 281 puntos; Temperley 277; Ferro Carril Oeste 255; Nueva Chicago 200 y Deportivo Morón 147.



- Cuarta División: Temperley 55 puntos; Atlético 47; Ferro 36; San Telmo 29 y Riestra 28.

- Quinta División: Atlético 50 puntos; Temperley 45; Nueva Chicago 41; Ferro 35 y Flandria 33.

- Sexta División: Atlético 50 puntos; Temperley 47; Ferro 44; Nueva Chicago 32 y San Telmo 23.

- Séptima División: Ferro 49 puntos; Temperley 44; Nueva Chicago 38; Atlético 37 y Sacachispas 30.

- Octava División: Ferro 51 puntos; Atlético 49; Temperley 42; Nueva Chicago 35 y Villa Dálmine 28.

- Novena División: Atlético 47 puntos; Morón 45; Temperley 44; Ferro 40 y Riestra 34.