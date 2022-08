Tarifas: Beneficiarios de subsidios no podrían comprar dólar ahorro

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) evalúa prohibir la compra de dólar ahorro a quienes haya solicitado mantener subsidios energéticos. Fuentes oficiales adelantaron que la medida que sería comunicada una vez que quede determinada la conformación del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) que aún permanece abierto.

De esta forma el gobierno busca impedir que los usuarios que hayan declarado una situación económica que necesita ayuda estatal utilicen el cupo de US$ 200 para presionar sobre las divisas del Banco Central.

Si bien en las últimas jornadas la autoridad monetaria logró quebrar la tendencia de pérdida de reservas, las compras que realizó resultan insuficientes para encarar el último cuatrimestre del año cuando disminuye considerablemente el ingreso de dólares provenientes del agro.

Cabe recordar que el acceso a dólar ahorro sufrió una serie de restricciones entre las que se destacan: empleados que durante la pandemia cobraron su sueldo por el programa ATP y los directivos y accionistas de esas empresas; beneficiarios de planes sociales; tenedores de créditos a tasa cero y quienes operan dólares financieros.

La medida el BCRA estaría basada en la ampliación de esta serie de condicionamientos "para no generar inequidades".

No obstante recién podría ponerse en práctica cuando queden saldadas cuestiones legales como la posibilidad de que el BCRA utilice el RASE como banco de datos. (NA)