Copa Santa Fe: se pone en marcha la sexta fecha

Este viernes comenzarán a disputarse los juegos de vuelta de la etapa Federativa de la Copa Santa Fe de básquetbol masculino. Será la sexta fecha y hoy verán acción dos de los elencos de nuestra ciudad.

En el Agustín Giuliani, Argentino Quilmes recibirá, 21.30hs, a CECI de Gálvez donde buscará la primera victoria en el certamen. Mientras que en Villa Rosas, Peñarol se medirá con Firmat F.C., donde también intentará tener la primera alegría en el certamen provincial. El juego comenzará a las 21.30hs.

En otro de los cotejos de este viernes, Unión de Sunchales visitará a Huracán de San Javier.

El programa de la sexta fecha:



Zona A

Viernes: 21.30hs Huracán de San Javier vs. Unión de Sunchales, Unión de Avellaneda vs. San Lorenzo de Tostado. Domingo: 20 hs. Sanjustino vs. Alma Juniors de Esperanza



Zona B

Viernes: 21.30hs Atlético Tostado vs. Platense de Reconquista. Domingo: 20 hs. Brown de San Vicente vs. Atlético Rafaela, Cacu de Ceres vs. Colón de San Justo.



Zona C

Viernes: 21.30hs Banco de Santa Fe vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe, Argentino Quilmes de Rafaela vs. Ceci de Gálvez, Argentino de Firmat vs. Atlético María Juana



Zona D

Viernes: 21.30hs Peñarol de Rafaela vs. Firmat FC, Atlético San Jorge vs. Atlético Sastre. Domingo: 20 hs. Independiente de Rafaela vs. Gimnasia de Santa Fe