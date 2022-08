Us Open: duro sorteo para los argentinos

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Los tenistas argentinos conocieron ayer a sus rivales para el US Open, el cuarto Grand Slam del año, tras un sorteo en el que no tuvieron suerte y que definió duros cruces para la mayoría de los participantes albicelestes.

Diego Schwartzman, ubicado en el puesto 16 del ranking mundial, se enfrentará con el norteamericano Jack Sock (108°), mientras que Sebastián Báez (37°) será quien la tendrá más complicada ante el número cuatro del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Además, Francisco Cerúndolo (27°) se medirá con el histórico escocés Andy Murray (49°), al tiempo que Tomás Etcheverry (86º) hará lo propio con Pablo Andújar (92º), también de España.

Por último, Federico Coria (78º) enfrentará al neerlandés Tallon Griekspoor (46º) y Pedro Cachín (66º) con el esloveno Aljaz Bedene (343º), y en la rama femenina Nadia Podoroska (190° del ranking WTA) se verá las caras contra la eslovaca Anna Karolína Schmiedlová (116°).

Por otra parte, el serbio Novak Djokovic (6°) confirmó que finalmente no disputará el torneo ya que Estados Unidos le impide su ingreso por no vacunarse contra el coronavirus.