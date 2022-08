CRAR estrecha lazos con un club italiano

Los hermanamientos entre ciudades del mundo son la base de un vínculo que no conocen fronteras. Una hermandad se constituye para estrechar lazos que permitan el desarrollo de intereses comunes y el alcance de una provechosa integración. Entre Rafaela y Fossano existe mucho de todo eso. Una de tipo histórico-cultural, que hecha raíces en nuestra identidad y el aporte de los inmigrantes italianos, principalmente del Piamonte, que trajeron su trabajo, su esfuerzo e iniciaron un proceso poblacional en nuestras tierras. Otra, político-institucional, relacionada con el intercambio en un mundo globalizado, atendiendo a lo educativo, tecnológico, cultura, científico, ambiental, financiero. Y ahora, a estos lazos entre la Perla del Oeste y la ciudad italiana de Fossano (que datan de 1996/97), también los unirá lo deportivo.

Anoche, CRAR y Fossano Rugby firmaron una carta de intención de hermanamiento, con lo cual las dos instituciones ya trabajan para un objetivo en común. La misma fue firmada por los presidentes de ambos clubes en un acto que tuvo lugar en la Casona del elenco rafaelino.

“Es una iniciativa que surgió de Guillermo (Vincenti), un ex jugador del club, que tuvo un paso por la institución y que a palabras de él fue mayor la huella que dejó el club y el deporte en él, que el en el club, y la verdad que nos pareció una muy buena idea, lo analizamos, se aprovecha que las ciudades están hermanadas y hacer lo mismo en el ámbito deportivo y con el rugby, mejor todavía, y firmamos esta carta para luego avanzar en lo que será el hermanamiento formal”, indicó Alberto Sporta, presidente de CRAR.



Mientras que Guillermo Vincenti, presidente de Fossano Rugby, destacó: “Es dar una oportunidad a los chicos, de mi parte, los chicos de Italia, que puedan viajar, conocer una estructura como CRAR, consolidada a nivel local, regional, nacional e internacional y que puedan aprovechar lo que significa cambiar de su propia cultura, estar fuera de las expectativas que se tengan sobre ellos, lo cual ayuda muchísimo en el crecimiento y desarrollo de las personas”.

Y ambos presidentes coincidieron en que son clubes jóvenes “en donde estamos tratando que las estructuras institucionales ‘aprendan’ paralelamente, queremos trabajar en forma conjunta, de modo asociado, como hermanos, tenemos un soporte muy importante que son las ciudades y queremos hacerlo con los clubes, hay una base, una gran predisposición entre los clubes para recorrer este camino en forma conjunta”.



El primer paso ya está dado, CRAR y Fossano Rugby van camino a una hermandad que no tiene fronteras.



El club Fossano Rugby. La Associazione Sportiva Diettatistica Fossano Rugby nació en 2019 con el objetivo de difundir la disciplina del rugby principalmente para las categorías juveniles desde los Sub 8 hasta Sub 14; transmisión de valores fundamentales para la convivencia civil en el cumplimiento de las normas y los contrarios y ayudar a formar niños psicológica y físicamente fuertes, trabajando su autoestima y sus potencialidades.

El creador fue el propio Guillermo Vincenti, rafaelino radicado hace 20 años en la ciudad de Fossano y ex jugador de CRAR. Hoy, el Fossano Rugby tiene cerca de 70 deportistas.