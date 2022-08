Estatales confluyeron en uno de los días de mayor convocatoria al paro

Luego de la multitudinaria concentración del miércoles en las puertas de la Casa de Gobierno en Santa Fe, los gremios estatales confluyeron ayer en uno de los días de mayor convocatoria al cese de actividades en protesta por la reapertura de la mesa paritaria. Tanto los agentes de la administración provincial como los maestros siguen reclamando, tal como viene aconteciendo durante todo el mes de agosto, por los efectos negativos de la inflación sobre sus salarios sin asistencia a los lugares de trabajo. Los médicos cumplieron este martes y miércoles su huelga de 48 horas, mientras que los docentes finalizaron este jueves su protesta por 72 horas, con lo cuál este viernes se dictarán clases de manera normal en todo el territorio santafesino.

Mientras tanto, la Unión del Personal Civil del Estado Provincial (UPCN) continuará con su plan de lucha de paros de 48 horas que viene implementando desde principios de agosto. El cese de actividades de ayer y de hoy se suma al de los jueves 11 y viernes 12, y miércoles 3 y jueves 4 de agosto. No obstante, el gremio aseguró que, como es habitual, se garantizarán las guardias mínimas. Con respecto a esta situación, Verónica Calaón, delegada de UPCN, le comentó a este Diario que "este jueves, el acatamiento de las medidas de fuerza fue en su totalidad, respetando, obviamente, en los servicios esenciales, las guardias mínimas en todo lo que es salud, el ministerio de desarrollo social y las escuelas que poseen servicio de comedor, también cumplen con las guardias mínimas en los establecimientos escolares, dándoles una dieta fría a los niños". En cuanto a otros servicios que se vieron afectados en la ciudad a partir de esta nueva medida de fuerza, incluyen al personal de la parte nueva del nuevo hospital, el 107, registro civil, API y IAPOS, entre otros.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado de Santa Fe (ATE) fue más reticente a enfrentar al gobierno y el martes a la tarde decidió en Plenario de delegados llamar a un paro para este jueves y viernes, con la misma modalidad de los sus colegas, es decir, sin ocupar sus lugares de trabajo. En este sentido, desde el gremio comunicaron ayer, en horas de la mañana, que "con altísimo acatamiento se cumplió en toda la provincia el paro de los estatales".



MAESTROS Y MÉDICOS

Con respecto a los maestros de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) transitan en un mandato de unidad el reclamo y cumplieron este jueves el tercer día de paro de la segunda semana de un plan de lucha de 24, 72 y 72 horas. La semana próxima la huelga será los días martes 30, miércoles 31 y jueves 1° de septiembre. Tanto AMSAFE como Sadop calificaron de total y prácticamente total la adhesión a la medida de fuerza en las escuelas de las ciudades más grandes del territorio, como Rosario, Santa Fe y Rafaela, y de la provincia. Mientras AMSAFE habló de 100% de acatamiento, para Sadop fue del 90%.

Cabe señalar que Rodrigo Alonso, representante del gremio de los docentes públicos provinciales, expresó durante la multitudinaria manifestación de docentes, que "la paritaria tiene que ser urgente. Tiene que no solamente que constar de una convocatoria, sino que tenga una propuesta de un aumento salarial para los activos, para los jubilados, con una mirada integral que tiene que contener elementos para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, nos tiene que permitir discutir la política educativa. Lo que nosotros creemos es que si el gobierno sigue dilatando, si el gobierno sigue insistiendo de que la discusión paritaria va a ser en el mes de septiembre, el conflicto se va a ir profundizando y fortaleciendo".

Al mismo tiempo, los médicos afiliados a la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra) y el Sindicato de Profesionales Universitarios (Siprus) cumplieron el miércoles un paro de 48 horas con la misma modalidad de los otros gremios. Cabe consignar que los gremios de empleados estatales concentraron el miércoles en la Plaza del Soldado de la ciudad de Santa Fe frente a la Casa Gris para protestar por la negativa del gobierno de reabrir antes del plazo pactado la mesa de negociación salarial. Pese al llamado de la Provincia a la mesa para septiembre, en donde esta semana ningún funcionario brindó declaraciones respecto a estos nuevos paros, los gremios consideraron continuar y endurecer sus planes de lucha para los próximos días.



UDA PIDE "CELERIDAD"

Por último, el titular de la Unión Docentes Argentinos y secretario de Políticas Educativas de la CGT a nivel nacional, Sergio Romero, se reunió en la sede del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación con el Dr. Claudio Moroni. El sindicalista dialogó con el titular de la cartera laboral nacional sobre “la convocatoria a paritarias conforme lo indica el último acuerdo del sector y un amplio glosario de reivindicaciones que venimos reclamando”. Romero destacó que “el funcionario es proclive a respetar lo acordado y seguramente cumplirá con la convocatoria a las negociaciones”. Sin embargo, el dirigente gremial apuntó que “le reclamamos celeridad en la misma”. Por otra parte, el sindicalista expresó que “le llevamos el reclamo del sector pasivo que no puede seguir viviendo con haberes tan bajos y con una actualización irrazonable para los tiempos que corren con aumentos constantes de precios”. Asimismo, agregó que “reclamamos que como mínimo la actualización debe ser cada 3 meses", cuando hoy es cada 6 meses. Por último, Romero transmitió su inquietud por la situación económica del sector: “Estamos muy preocupados por lo que cobra un docente en actividad y por la situación de nuestros jubilados”, finalizó.