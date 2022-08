Fernández quedó enredado en sus dichos sobre Luciani

En medio de la polémica por su comparación entre el fiscal Diego Luciani y su fallecido par Alberto Nisman, el presidente Alberto Fernández afirmó ayer que sus dichos "ponen en crisis" el relato que señala que el ex titular de la Unidad AMIA fue asesinado y se quejó de que hubo "una tergiversación" de sus palabras. "Hay una enorme tergiversación de lo que dije. Creo que el problema central es que mi respuesta pone en crisis un relato de TN y de muchos otros doctores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Hasta Netflix hizo una serie y sacó la misma conclusión que yo", expresó el mandatario.En declaraciones a El Destape Radio, el jefe de Estado también cuestionó las denuncias de la oposición e hizo énfasis en su planteo de reformar del Poder Judicial, al tiempo que aclaró que desde Juntos por el Cambio rechazan la modificación porque "esta Justicia les es útil"."No puedo creer que la Coalición Cívica-ARI me denuncie por instigación al suicidio. No lo puedo creer. Dije todo lo contrario, dije que no encuentro ningún motivo para que el fiscal Luciani pueda hacer una cosa así", afirmó. Y subrayó: "El problema es que Cambiemos no quiere que modifiquemos esta Justicia porque les sirve a ellos. Si a alguien le es útil esta Justicia, es a Cambiemos".En tanto, desde el kirchnerismo como desde la Casa Rosada evitaron hacer balances sobre las entrevistas del Presidente, pero sugirieron que hable menos para no quedar expuesto a las contradicciones que devalúan cada vez más su palabra y su credibilidad.También aprovechó el espacio para denunciar las vinculaciones del ex presidente Mauricio Macri con el Poder Judicial, y enfatizó: "Una de las tranquilidades que tengo es que les prometí a los argentinos terminar con las malas prácticas de los servicios de inteligencia, operando en la Justicia, de armar causas, de hacer mesas judiciales y eso es un orgullo. Pudimos terminar con estas prácticas para ponerle fin a cosas que pasaron en otros tiempos".Alberto Fernández enfatizó además que, bajo la gestión del Frente de Todos no hubo amenazas, operaciones ni persecuciones sobre jueces y fiscales y aseguró que el Gobierno nunca intentó comunicarse con el fiscal Luciani en su nombre."Nadie debe sentirse en riesgo. Mientras yo sea Presidente nunca vamos a hacer operaciones con la Justicia, y ningún juez ni fiscal debe temer por su integridad", prometió. En tanto, completó: "Igual el fiscal Luciani ya debe saberlo. Debe hacer su trabajo tranquilo, le recomiendo que lo haga mejor, pero que no dude que el Gobierno le va a dar todas las garantías para que pueda hacer tranquilo su trabajo. No hablamos con fiscales ni con jueces. Esperamos que los fiscales y los jueces sean eficientes a la hora de administrar Justicia".AMENAZAS DE MUERTEFernández reveló haber recibido amenazas de muerte e informó que las mismas están siendo investigadas por la Policía Federal. El mandatario lo dijo en una entrevista con Roberto Navarro para El Destape Radio y, aunque evitó dar detalles por temor de interferir en la investigación, contó que fue blanco de intimidaciones que asoció al sector libertario que en la Argentina están representados por Javier Milei y José Luis Espert."Es todo un delirio. Hay gente muy enloquecida. Todos recibimos amenazas", expresó Fernández y detalló: "Yo también. Tampoco me preocupo mucho. No puedo contarlo porque temo estar interfiriendo a la investigación. Está trabajando la Policía Federal. No es la primera vez tampoco. Me han amenazado más de una vez, con esa lógica libertaria".En sintonía con sus últimas declaraciones, el Presidente culpó a los medios de comunicación de contribuir en el aumento de la tensión social y apuntó contra TN por incentivar a los sectores opositores a asistir a la residencia privada de la vicepresidenta Cristina Kirchner."NO NOS VAN A PARAR"Fernández llamó ayer a "demostrarle a los eternos perseguidores" que no van a "parar" la gestión del Gobierno y advirtió que la oposición quiere "volver a sembrar una grieta entre los argentinos". "Buscan sembrar el desánimo y el desaliento, pero yo voy a sembrar esperanzas y voy a sacar al país adelante con cada uno de ustedes. Entre todos y todas lo vamos a hacer", sostuvo el mandatario.Al encabezar la inauguración de un paso bajo nivel en el partido bonaerense de Escobar, junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el jefe de Estado subrayó que reconoce los problemas que tiene la economía argentina, "con una inflación de dos dígitos hace casi dos décadas", y señaló que "el que más lo sufre es el que tiene un ingreso fijo". (NA)