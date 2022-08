Mársico y una exposición con sólidos fundamentos

Sostuvo que hace más de treinta años que el mismo color político gobierna la Ciudad, pero lo más grave que hace once que está el mismo Intendente al frente de la Ciudad y continúan sin encontrar una solución, o no quieren o no son capaces de generar acciones concretas que terminen con esta seguidilla de accidentes, lesionados y muertes.Continuó diciendo que este es el resultado de un conjunto de medidas desacertadas y la no aplicación de las ordenanzas y decretos que ya están vigentes pero no se cumplen o se llevan a cabo a medias. Los instrumentos legales se deben aplicar con dureza y firmeza y no de manera tibia, fustigó con dureza Mársico.Luego citó las normas de tránsito locales y nacionales, analizó varias de ellas y denunció las que vigentes no se cumplen, como por ejemplo la Ordenanza Nº 5016 que impone la utilización de radares móviles en la Ciudad, o la Nº4739, que data del año 2015 y nunca intentaron poner práctica, la cual habla de una Zona 20 de circulación, a su vez, manifestó la aplicación a medias de la ordenanza del casco, mediante la cual se debe retener las motos conducidas por personas que no lo llevan colocado.También hizo especial mención a la cantidad de vehículos que circulan por la ciudad 103.999 unidades, acotando que si no se posee un transporte público amigable y eficiente para los usuarios, la gente van a seguir prefiriendo trasladarse de otra manera y añadió la falta de una política clara de fomento del uso de la bicicleta; bicisendas destruídas, recorridos incompletos, falta de estacionamientos para bicicletas, no aplicación de zonas de reducción de velocidad por parte de vehículos, que tiendan a proteger al ciclista, entre otras, son las grandes deficiencias.El edil Lisandro Mársico enumeró todas las ordenanzas presentadas y aprobadas en el Concejo de autoría de la oposición en materia de seguridad vial y tránsito, haciendo especial mención al Jefe de Gabinete Marcelo Lombardo, quién había dicho que la oposición no tenía iniciativas, por lo que, al mismo tiempo expresó, en alusión al funcionario que cuando fue concejal, hace unos años atrás “no le sobraron los proyectos legislativos”.En una hábil referencia citó dichos de Celia Arena, Ministra de Gobierno de la Provincia, en relación al Decreto del Gobernador que autoriza a la policía a retener motos cuyos tripulantes no puedan acreditar su dominio, lo que arrojó como resultado la reducción de los delitos perpetrados en este tipo de vehículos en la ciudad de Santa Fe, por lo que Mársico interpelando al Intendente Municipal, les pidió la misma dureza sobre todo con la aplicación de la norma por el no uso del casco, lo cual a su entender, daría resultados alentadores en ese sector de la población que se resiste a llevarlos colocados, tildando de asesinos al volante a los padres que cargan a sus hijos en las motos sin ponerles el casco protector.Su completa, fundamentada y clara exposición la finalizó sintetizando que las medidas para terminar con la accidentología son los duros controles y el desincentivo del uso de los vehículos, estimulando el traslado de las personas por otros medios, medidas que son poco simpáticas y de las cuales la actual gestión municipal, está claro que no desea pagar el costo político. Esta emergencia que se votó hoy en un parche a soluciones de fondo que faltan, expresó.