Se aprobó la Emergencia Vial con fuertes críticas al Ejecutivo

La norma, sancionada ayer, tiene 6 meses de vigencia -el oficialismo había pedido que sea por 1 años-, y se lo autoriza a “contratar en forma directa todos aquellos bienes (quedaron taxativamente enumerados en el texto por pedido de la oposición) y/o servicios (pago de adicionales a la policía, alquiler de planchadas, para el transporte de los vehículos secuestrados y reparación de vehículos municipales afectados). El DEM deberá enviar de manera mensual a los Concejales un informe digital de las inversiones y contrataciones realizadas.TRIPLE DEACCIDENTESValeria Soltermam (PJ) fundamentó la necesidad de la Emergencia en que “se proyecta, a partir de datos científicos que nos otorga el Observatorio Vial, dejando de la percepciones personales y suspicacias que para el año en curso la accidentología se incrementará en un 18 % cuando en años anteriores se ubicaba en un 6 %”.“Además necesitamos agentes municipales mejor equipados y más seguros y seguras y para ello esta emergencia contempla el pago de adicionales a policías de la Provincia por que puede haber controles sin su presenciaSe debe reconocer también que en los últimos años la ciudad cambió su fisonomía, urbanística, la llegada de pavimento a calles y avenidas condujo a que más vehículos se sumen al tránsito local. El parque automotor local ha crecido notablemente a tal punto que ya superó en número a la cantidad de habitantes de nuestra ciudad”POLÍTICADE ESTADOQuien le siguió en el uso de la palabra fue Alejandra Sagargoy (UCR-JxC) y en tono seguro reprochó que “declarar una emergencia en seguridad vial implica reconocer que la ciudad tiene una problemática compleja con el tránsito que no se puede esconder bajo la alfombra”.“Para esta problemática hay que tener una política pública con rango de política de Estado por lo que es fundamental la herramienta que votó este Concejo Municipal, que es el Observatorio de Seguridad Vial, que arrojó estadísticas alarmantes y preocupantes entre ellas la tasa de accidentes que este año triplicará la de los años anteriores"ES TRISTE YUN FRACASOLeonardo Viotti escaló en la crítica al DEM al enfatizar que “estar votando esta emergencia es un hecho triste, no hay nada que celebrar, pero es reconocer una problemática que tenemos instalada en la ciudad desde años por culpa del fracaso de las políticas adoptadas por este Gobierno"."En este caso el Ejecutivo no tiene a quién echarle la culpa y no le queda otra que reconocerlo. Es su entera responsabilidad, la de los funcionarios que han pasado, de los que están y valoramos los esfuerzos de quienes están intentando hacer algo”.“Acompañamos esta Emergencia, como lo hemos hecho siempre desde este Concejo, pero con las limitantes que establecimos porque dos años nos parecía mucho, autorizar la adquisición de bienes y servicios en general no era correcto y por eso se solicitó el listado específico de lo que se quiere adquirir. También se pidió que se informe mensualmente, de manera digital, para tener control de las compras y se pidieron que en lugar de dos presupuestos, como determinaba el proyecto del Ejecutivo, sean tres salvo que no haya oferentes y puedan demostrarlo”.Estas son herramientas de control que nos permitirán dentro de 6 meses poder evaluar si la inversión que se realizó y las medidas tomadas dieron o no resultados.GRANITODE ARENAMartín Racca (PJ), recordó que “los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte desde el año de vida hasta los 50 en Rafaela, en Santa Fe y en el mundo”.“Es una problemática que requiere fortalecer, profundizar y mejorar día a día. Requiere ser más profesionales, basarse en datos y ser eficientes y en este camino se está trabajando”.“Estamos poniendo un granito de arena con esta herramienta, que de ninguna manera hará que en 6 meses los accidentes sean cero en la ciudad, pero creemos que en ese lapso podemos bajar esa proyección del 18%”.INTERESESESPURIOSCeferino Mondino arrancó su picante discurso preguntando: “¿qué define si estamos o no en una emergencia, cuál es el parámetro?. El único dato que tenemos, muy acertado por cierto es el informe del Observatorio de Seguridad Vial y en ninguna página leí que estamos en emergencia vial y entonces me gustaría conocer el motivo por el que nos llega una Ordenanza que sostiene que estamos en emergencia”Enseguida, puso en duda que haya controles de tránsito en la ciudad, tal como lo aseguró el secretario de Gobierno, Jorge Muriel, en su última visita al Concejo. “El domingo desde las 2.30 hasta las 4.30, filmé todo, recorrí prácticamente toda la ciudad y no encontré un solo control fijo, solo vi dos móviles de la policía, uno patrullando en el centro y el otro en el barrio Mora. No observe a ningún personal que tenga que ver con la Municipalidad”“El otro interrogante que le planteé a Muriel fue por el plan de acción que debería haber acompañado como oficio a esta Ordenanza, con un cronograma de etapas, a corto y mediano plazo, con metas, objetivos con presupuestos, pero jamás llegó, entonces, ¿cómo vamos a evaluar dentro de 6 meses si esto fue exitoso si no tenemos mínimos criterios para comparar, ¿que índices hay que bajar?, ¿cuales si dan igual se pueden tomar como alentadores?”“No entiendo por qué debemos confiar y darle libre disponibilidad de recursos a las mismas personas que van a seguir improvisando y aplicando el mismo método que tuvieron hasta acá por lo que el resultado será el mismo”."No estoy a favor de las contrataciones directas, no estoy a favor de la improvisación porque no la entendemos como transparentes y lo que más me duele es que utilizar una causa noble como una emergencia vial para disponer de fondos discrecionalmente, roza con un estado de desequilibrio emocional o bien intereses espurios de quienes la proponenSEAN SERIOS,NO BERRETASBrenda Vimo (PJ), en tono exacerbado sostuvo: “escucho hablar de tasas de mortalidad y me encantaría saber si además de decirlas saben de lo que están hablando. Por ejemplo, ¿saben cuál es la tasa a nivel nacional y cual en Rafaela o cortamos y pegamos de Google?. Podemos ser un poco más serios y responsables con lo que decimos. Venir a debatir en forma berreta es una falta de respeto para todos, sobre todo para la gente que nos puso en este lugar”.“¿Sabés (dirigiéndose a Mondino) de la tasa que hablás, si es ésta (tomando el pocillo que estaba sobre su escritorio) o es una que tiene que ver con una estadística compuesta por 10 factores?”“¡Hablar de culpabilidad de un Estado! En todo caso se puede hablar de responsabilidad no de culpables”.Siguió en el uso de la palabra el Concejal Lisandro Mársico (PDP-FP) con un encendido discurso en el que descargó munición pesada contra el Ejecutivo. (ver página 11)SEAMOS CAUTOSJuan Senn (PJ) también le respondió a Mondino por sus dichos al señalar: “este bloque (oficialismo) propuso, en Comisión, un nuevo artículo para la creación de una Comisión de Seguimiento de esta Emergencia y la oposición no lo consideró necesario, pero resulta que el Concejal Mondino habla de intereses espurios y me parece que hay que ser cautos cuando se dicen ciertas cosas porque hay vidas en juego que lamentablemente se pueden cegar”.“Controles hubo el fin de semana (con celular en mano, mostró imágenes de operativos realizados el domingo entre las 1.06 y las 3.03). Entonces, hay que ser respetuoso del trabajo de los Inspectores, que hacen lo que pueden y con lo que tienen y con esta emergencia se lo vamos a dar”.TRES DÉCADASFinalmente, Miguel Destéfanis (UCR-JxC) dijo: “hace 30 años que el mismo ‘palo’ político maneja el Gobierno municipal, conocemos el crecimiento del parque automotor y que como ciudadanos manejamos cada vez peor, hablamos por celular, la velocidad, disiento que se dijo que las calles están en buen estado, pero lo cierto es que después de tres décadas no le encontraron la vuelta para solucionar el tránsito”.