MINI presenta el Concept Aceman con Modo Pokémon

MINI es el principal patrocinador de la convención de videojuegos más grande de Europa: Gamescom 2022, que se lleva a cabo en Colonia, Alemania, del 24 al 28 de agosto y en la que presenta una edición especial de Mini Cooper con temática de Pokémon y motorización eléctrica.

La feria reúne a aficionados a los videojuegos de todo el mundo en 218.000 metros cuadrados de espacio de exhibición, donde la automotriz tiene presencia en el área de merchandising de Gamescom con el nombre "Powered by MINI"; asimismo es el socio oficial de movilidad de la convención.

Con esta colaboración, la legendaria marca británica se transformó en el primer socio no endémico de la industria de videojuegos en esta convención de juegos electrónicos más grande de Europa; con lo cual se alinea a su promesa: “enriquecer la vida de los fans de MINI con alegría y diversidad”.

"Una característica importante de MINI es el enfoque positivo y orientado hacia el futuro de la movilidad individual, así como el diseño distintivo de sus vehículos. La “gamificación” desempeñará un papel cada vez más importante en el MINI del futuro y ofrecerá una experiencia única a nuestros seguidores. En cooperación con Pokémon, la alegría compartida de la franquicia trae dos personajes icónicos, que son una combinación perfecta, junto con millones de fanáticos. Así es como llegamos a un grupo objetivo completamente nuevo en Gamescom 2022: un evento para el moderno grupo de aficionados (fandom), los juegos y la cultura pop", dijo Stefanie Wurst, directora de MINI a nivel mundial.

La alianza principal de MINI en la sala de exhibición de Gamescom 2022, que está orientado a coleccionables exclusivos, es por lo tanto una forma ideal para que MINI se conecte con la entusiasta escena de los videojuegos. Las diversas ediciones limitadas de MINI también hacen que los corazones de los fieles seguidores de la marca británica -actualmente propiedad de Grupo BMW- latan más rápido una y otra vez, así se convierten rápidamente en objetos de colección codiciados.

El concepto de vehículo del MINI Concept Aceman se caracteriza por un enfoque divertido y novedoso de los desafíos. La auténtica diversión de conducción de la marca inspira y reúne de manera única a una comunidad de fans de MINI en constante crecimiento; por ejemplo, en las reuniones de la comunidad MINI que tienen lugar en todo el mundo. Los fanáticos de los videojuegos también se sumergen con entusiasmo en mundos siempre nuevos y dan forma activamente a la historia de sus héroes.

En Gamescom 2022, MINI anima a todos los fans a seguir jugando con la campaña "PLAY ON!" y promueve una sociedad abierta y diversa con entusiasmo divertido. Los visitantes de Gamescom 2022 pueden relajarse en las numerosas áreas de asientos (Pabellón 5.2 en el Stand B10 / D19 en el MINI Arena): recargar sus propias reservas de energía con agua y palomitas de maíz, mientras cargan sus teléfonos inteligentes al 100% en una de las estaciones de carga USB, al mismo tiempo que escuchan sesiones con DJ’s.



EL MINI CONCEPT ACEMAN

ESTÁ LLENO DE SORPRESAS

Los visitantes del área de merchandising de Gamescom "Powered by MINI" podrán descubrir el MINI Concept Aceman con modo Pokémon. Durante Gamescom 2022, Pikachu, el personaje icónico de Pokémon, se hace cargo de la pantalla OLED como el nuevo instrumento central al operar el modo de experiencia. A través de la tecnología de proyección avanzada, la animación también se extiende por el tablero, las puertas delanteras y la proyección del delantal.

En el ciclo animado, la Poké Ball aparece primero en movimiento en la pantalla OLED, luego se abre en un brillo azul que se mueve de manera impresionante desde la pantalla OLED a través del tablero y la barra de luces de las puertas, así como la proyección del delantal a través del interior del vehículo. En otra animación, Pikachu aparece en la pantalla al inicio. El famoso Pokémon eléctrico lanza un ataque de rayos de color amarillo brillante que también viaja a través del vehículo, sobre las puertas interiores y la proyección del delantal.

El equipo de diseño detrás del MINI Concept Aceman también ha creado un MINI Art Toy exclusivo para coincidir con Gamescom 2022. Al igual que el concept car, el MINI Art Toy encarna agilidad y una presencia segura de sí mismo. Los símbolos X-O, por ejemplo, recuerdan el diseño interior, así como el carácter divertido del MINI Concept Aceman, y encajan a la perfección en la Gamescom y la enorme escena de los videojuegos.

Pokémon es una de las franquicias de entretenimiento más exitosas que se lanzó por primera vez en 1996 en Japón, con el lanzamiento de Pokémon Red y Pokémon Green. Los videojuegos capturan la maravilla de descubrir, recolectar y entrenar Pokémon cuando asumes el rol de Entrenador Pokémon.

MINI no podría haber elegido un Pokémon más adecuado que Pikachu para esta alianza. Después de todo, el icónico Pokémon es pequeño, especial y tiene habilidades eléctricas. Con la quinta generación de modelos, MINI sigue constantemente el camino de la electrificación y será una marca totalmente eléctrica a principios de la década de 2030. Las ventas del MINI Eléctrico casi se duplicaron el año pasado, lo que demuestra que la comunidad MINI está creciendo y moviéndose cada vez más en la dirección de la movilidad eléctrica.



EL MINIVERSO SE CENTRA EN

LA DIVERSIÓN COMPARTIDA

Paralelamente al estreno del MINI Concept Aceman en Gamescom, la compañía está lanzando el MINIverso y creando un fascinante mundo digital en el que la comunidad MINI puede descubrir el nuevo concept car de manera divertida. Varios distritos urbanos digitales de emocionante diseño, así como numerosas opciones de interacción y elementos de juego te invitan a explorar el MINI Concept Aceman. Se puede acceder al mundo virtual simplemente a través de URL en el teléfono inteligente y en el escritorio, sin tener que instalar nada más. Los variados juegos multijugador ofrecen a los fanáticos de MINI la oportunidad de encontrarse en la plataforma en línea y experimentar juntos el mundo digital lleno de GRAN AMOR.