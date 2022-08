En medio de otra semana de paros, los docentes protestaron en Casa de Gobierno

Los docentes públicos nucleados en AMSAFE y privados de Sadop están llevando adelante un paro de 72 horas esta semana. En este sentido, este miércoles se manifestaron masivamente, con presencia rafaelina, en la plaza 25 de Mayo frente a la Casa de Gobierno para reclamar el llamado a discutir las paritarias en lo que queda de agosto. La movilización se dividió en dos. Por un lado, la columna de Amsafe llegó directamente al casco histórico, mientras que la de Sadop se congregó frente al Centro Cívico y marchó hasta la explanada de Casa Gris. Desde AMSAFE catalogaron a la movilización de multitudinaria y afirman que es el recurso que tienen los trabajadores para exigir una convocatoria en la que se discutan salarios. Además, también quedó confirmada la misma medida de fuerza para la siguiente semana con la misma extensión (30 y 31 de agosto y 1° de septiembre).



"EL CONFLICTO SE

VA A PROFUNDIZAR"

Rodrigo Alonso, representante del gremio de los docentes públicos provinciales, expresó a UNO de Santa Fe que "la paritaria tiene que ser urgente. Tiene que no solamente que constar de una convocatoria, sino que tenga una propuesta de un aumento salarial para los activos, para los jubilados, con una mirada integral que tiene que contener elementos para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, nos tiene que permitir discutir la política educativa". "En consecuencia, lo que nosotros creemos es que si el gobierno sigue dilatando, si el gobierno sigue insistiendo de que la discusión paritaria va a ser en el mes de septiembre, el conflicto se va a ir profundizando y fortaleciendo. No es casual la cantidad de compañeros en esta plaza. No es casual el 100% adhesión a esta medida de fuerza. Que tiene que ver con este malestar que estamos expresando los trabajadores de la educación", agregó Alonso. En esta línea el gremialista opinó que el gobierno provincial se equivoca al dilatar el llamado a paritarias. "Nosotros creemos que este conflicto se podía haber solucionado si el gobierno lo que hacía era escuchar los trabajadores, convocarnos cuando nosotros llevamos adelante paros. Hubo meses donde los trabajadores no llevamos adelante ningún paro, le exigíamos por nota al ministro de Trabajo que nos convocara a la paritaria, se lo dijimos durante el receso escolar. Ahora tiene la responsabilidad de solucionarlo". Así los docentes buscan recomponer los meses de junio y julio. "Uno ve los primeros siete meses del año y se encuentra que hay un 46% de inflación y un aumento del 30%. Está claro que nosotros perdimos poder adquisitivo del salario. Ahora vienen con el 8% de agosto, pero está claro que nosotros venimos perdiendo en junio, julio", dijo Alonso. Ante las amenazas del ministro de Trabajo, Juan Pusineri, de descontar los días de paro, el representante de AMSAFE advirtió que sería una acción que podría agravar el conflicto. "La solución del conflicto pasa por tener la voluntad política de convocar. Los docentes en ese sentido se van a mantener firmes. La solución del conflicto nunca es el descuento, sino escuchar a los trabajadores de la educación", concluyó Alonso a la vez que confirmó que se sostienen las medidas de fuerza anunciadas para la semana que viene, otro paro de 72 horas.



"NO HABRÁ DESCUENTOS"

Por su parte, Pedro Bayúgar, representante del gremio de los docentes privados, Sadop, dijo que "esta es la expresión de los docentes más allá de lo manifestado por la dirigencia. Es lo que provoca la postura intransigente del gobierno de no convocar a paritarias en el tiempo que se lo pedimos: junio, julio, pero lo hicieron en septiembre y en la fecha que ellos querían. No es así como se construye una democracia sólida, no es así como se resuelven los conflictos". "Apuesto doble contra sencillo en que no hay ningún descuento, dijo Bayúgar al ser consultado de la posibilidad de que el gobierno descuente los días de paro. "Los docentes están convencidos de su lucha y esta es la muestra de que quieren participar, expresarse y decirle al gobierno que está equivocado y que la convocatoria a paritarias debió ser antes y ahora pretenden que levantemos las medidas", afirmó. Por otro lado resaltó: "Diálogo existe con el gobierno, de manera informal, pero nosotros no queremos tomar un café con el gobernador o el ministro de Hacienda en algún bar de la ciudad. Lo que queremos es sentarnos a dialogar en paritarias". Antes de finalizar destacó el dirigente sindical: "Presentaremos una denuncia ya que sabemos que hay varios empleadores contratando jóvenes no recibidas y no docentes para contener a los chicos en la escuela, haciéndole creer a los padres que hay clases. Eso se llama conducta desleal y es delictiva por lo que vamos a denunciarla".



SOLO 12 DÍAS DE

CLASES EN AGOSTO

Cabe aclarar que esta es la cuarta semana que los gremios docentes, estatales y de la Salud llevan adelante medidas de fuerza contra la falta de convocatoria del gobierno de Omar Perotti para rediscutir salarios. Así como también de la negativa de adelantar dos tramos de aumento que reclaman los gremios debido a los altos índices de inflación. Si bien, el gobierno provincial los citó para la primera semana de septiembre, tal como venía anunciando el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri, la convocatoria tardía hizo que los sindicatos planificaran medidas de fuerza por la demora del llamado. En definitiva, con los paros por venir, los alumnos santafesinos habrán tenido solo 12 días de clases durante el mes de agosto, justo cuando después de las vacaciones de invierno se puso en marcha la extensión horaria en las escuelas rurales de la provincia. Toda una paradoja.