Se entregaron certificados a 67 participantes del programa

Con la presencia del intendente Luis Castellano; el director Ejecutivo de ICEDeL, Diego Peiretti y la secretaria Adjunta del SEOM, Anahí Raffaelli, se llevó a cabo este miércoles la entrega de certificados a agentes municipales que finalizaron el programa de Formación para Aspirantes a Mandos Medios. El mismo es organizado y desarrollado de manera conjunta por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), la Municipalidad de Rafaela y el SEOM.

Cabe resaltar que este programa se inició en 2013 y suma, en sus 8 ediciones anteriores, 466 participantes. Este año, 67 personas recibieron sus correspondientes certificados; 59 forman parte del Municipio rafaelino y 8 pertenecen a Esperanza, Humberto Primo, Ramona y San Vicente.



"UN DIA PARA RECONOCER,

FELICITAR Y AGRADECER"

Al respecto, Diego Peiretti manifestó: “Estamos muy contentos por llegar a este momento. Para los que estuvimos en la coordinación de esta formación, este es un día para reconocer, felicitar y agradecer”. “Los protagonistas son ustedes que han transitado esta propuesta formativa y han podido cumplir el objetivo de llegar al final del camino y encontrarse aquí para celebrar y recibir su certificado”; continuó. “Sabemos del esfuerzo que ha demandado a cada uno y una de ustedes cursar esta propuesta por lo intensivo en la carga horaria, además de que se hace por fuera del horario laboral, así que requiere un doble esfuerzo. Son horas que les restamos a nuestras familias para formarnos y esto nos llena de orgullo”.

“Cuando planteamos este tipo de formaciones desde el Municipio y el SEOM y luego vemos la respuesta obtenida, entendemos la necesidad de seguir capacitándonos, como una aspiración personal para tener más herramientas para el puesto de trabajo”. “Somos el municipio de una ciudad exigente y esa exigencia tiene que ir de la mano con una respuesta como hoy estamos dando para dar un servicio de calidad a la ciudadanía”; cerró.



"AGRADECEMOS

ESTE ESPACIO"

Seguidamente, Anahí Raffaelli, secretaria Adjunta del SEOM, manifestó: “Desde el sindicato entendemos a la capacitación como un eje fundamental de gestión. Es por eso que estamos continuamente trabajando para ampliar la oferta formativa y los convenios para acercarle a los compañeros y compañeras más ofertas de capacitación”.

“Agradecemos este espacio. En 2012 entendimos que encontrar herramientas para la formación era muy difícil. Por eso, junto a ICEDeL y la Municipalidad se creó este programa que continuó ininterrumpidamente en el tiempo. Es muy importante sostenerlo con la gran convocatoria que tiene año tras año. Esto se puede sostener gracias al compromiso de todos ustedes”.



EXPERIENCIAS

A su turno, Luis Poupeau, de Secretaría de Gobierno y Participación, dijo: "Debo agradecer al ICEDeL, al SEOM y al Intendente porque esta capacitación surge en su primer mandato. Es una política de Estado. Creemos que Castellano vio en esto la posibilidad de crear un perfeccionamiento continuo para nosotros. Esto es muy valorable". Además, destacó que se valora "la continuidad en el tiempo. Empezó en el 2013 y hoy llegamos casi a los 10 años". "En mi caso particular me llevó un tiempo hacer el curso, por eso lo realice este año. La virtualidad fue una gran herramienta para aprovechar en la organización de mis tiempos personales. Empecé con mucha expectativa y me gustó compartir con mis compañeros". "Es una experiencia enriquecedora con una carga horaria importante. Mi consejo para quienes aún no lo hicieron es que lo hagan porque es muy necesario, nos ayuda en el día a día. Los profesores nos dieron las herramientas para mejorar en nuestro desempeño". Luego, Soledad Trossero, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, contó: "Debo agradecer la paciencia porque al ser virtual a veces se complicó más de lo que era en la presencialidad. Particularmente yo me tomé el tiempo para hacerlo por tiempos personales. Si bien yo hace 18 años que estoy en la Municipalidad, decidí hacerlo para reforzar conocimientos, para tener más herramientas en el trabajo. El balance es súper positivo".



SOBRE EL PROGRAMA

El objetivo principal de la capacitación es formar a quienes aspiran a ocupar un espacio de mayor responsabilidad en la administración del Estado municipal y la temática que trata se divide en cinco módulos relacionados a redacción de normas legales, aspectos contables de la administración, seguridad e higiene en el trabajo, derecho administrativo y régimen laboral. Además, se suman seminarios que aportan al conocimiento general de quienes participan “El rol del Estado”, “Historia del Movimiento Obrero” y “Abordaje de la Perspectiva de Género y masculinidades”. El cursado se extendió desde el 10 de mayo al 04 de agosto. Esta instancia de capacitación significa un paso adelante en la construcción de un Estado local moderno y eficiente, dado que a través del fortalecimiento de las capacidades del personal municipal, es posible afrontar de mejor manera la complejidad de las demandas actuales. A su vez, quienes finalizan este programa pueden acceder a la siguiente instancia de formación que es la Diplomatura en Gestión Local para el Desarrollo Territorial. Por ultimo, se destaca que acompañaron la entrega funcionarias y funcionarios municipales.