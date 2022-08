Trabajadores del INTA comenzarán un “plan de lucha” en septiembre

La Asociación del Personal del INTA definió la semana pasada en un congreso de delegados de todo el país, comenzar con un plan de lucha para reclamar y visibilizar la necesidad de una mejora sustancial en los salarios.

La agenda aprobada comenzará con jornadas y manifestaciones regionales, hasta confluir el próximo 23 de septiembre en Buenos Aires con una gran movilización frente al INTA y el Ministerio de Economía de la Nación.



EL RECLAMO

Según explicó el secretario general del gremio APINTA, Mario Alberto Romero, “la paritaria sectorial comenzó en junio pero aún no hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo; si la situación no se resuelve, comenzaremos con manifestaciones en todo el país, luego movilización general a Buenos Aires y por último, medidas de acción directa que contemplen paros en todas las experimentales del INTA”.

En la asamblea, los delegados regionales coincidieron en que “los salarios están muy atrasados, hemos perdido desde 2020 a esta parte un 38% del poder adquisitivo de nuestro salario, al punto que tenemos más de 400 trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica de 99.000 pesos mensuales”, señaló Romero. “Las autoridades nacionales del INTA y del Ministerio ya están en aviso pero hasta el momento no hemos logrado respuestas a nuestros pedidos de audiencia, porque los trabajadores ya no podemos seguir esperando, y si esto no se encamina va a desatarse un conflicto, al que los trabajadores no queremos llegar”, advirtió el secretario general de APINTA.



CRONOGRAMA VOTADO POR UNANIMIDAD

Lo aprobado por la asamblea indica que el “plan de lucha” contiene varios pasos que se llevarán adelante progresivamente: en primer término, “informar a todos los afiliados de la Resolución del Congreso y comenzar con las siguientes acciones”.

Según consta en la circular enviada a todos los trabajadores del INTA del país, se comenzará con una campaña informativa, donde “los compañeros y compañeras que incorporen en la declaración jurada destinada a las Evaluaciones de Desempeño, en la parte de limitantes, deberán poner ‘Salarios Insuficientes’. Quienes no lo hayan hecho, hacer conocer a las Autoridades de los Consejos Regionales la situación salarial. Incorporar en las comunicaciones Institucionales que realicen la frase "Recomposición Salarial Ya!!!" Se lanzará la campaña de flyers y se terminará en las seccionales con la colocación de pasacalles”.

En un segundo paso, “el día 1 de septiembre se denominará "Jornada Día del Trabajador del INTA en lucha’. La misma se realizará en todas las seccionales del país en el horario de almuerzo y de acuerdo a la modalidad que estimen en las mismas pueden ser ollas populares, o choripaneada, etc. También si estiman conveniente, lo podrán realizar en Centros Regionales o AER que estén en el centro de la ciudad. Se recomienda sacar fotos para enviar con gacetilla de prensa, que se enviarán a todos los medios locales”.

El tercer paso será el 8 de septiembre, donde “se realizará un ‘INTA en la calle’, que se hará en plazas o lugares que defina cada seccional a fin de visibilizar nuestra problemática salarial. Debe ser acompañada por una fuerte campaña de difusión, panfleteada, entrega de semillas, productos regionales, etc. En la misma podrán difundir la tarea que lleva adelante el INTA en la región y mostrar que durante la pandemia el INTA estuvo junto a los que más necesitan aun cuando ponían en riesgo su salud”.

La cuarta etapa del plan, contempla que “el 23 de septiembre, se realizará una movilización a Buenos Aires frente al INTA y el Ministerio de Economía”, donde se realizará una convocatoria masiva invitando “a participar a afiliados y afiliadas con sus grupos familiares y otros actores de la sociedad que deseen acompañar nuestros reclamos”.

Finalmente, en la quinta y última etapa de lo acordado, “si en caso de que luego de estas acciones no tengamos respuestas positivas se convocará a un Plenario de Secretarios de Seccional para acordar fecha del paro que se aprobó en el Congreso”, destaca la circular del gremio.



EN RAFAELA

Según confirmó a LA OPINIÓN, el delegado regional Marcelo Piasenzotto, que se desempeña en el INTA Rafaela, los trabajadores de la experimental se manifestarán en concordancia con lo que decida el gremio nacional, comenzando por una asamblea el próximo jueves 1° de septiembre frente al edificio central del instituto (ubicado en Ruta 34), donde se realizará una choripaneada para todos los trabajadores, y se informará el cronograma de acciones a seguir.