“La carne vacuna es un producto natural, saludable y el argentino lo valora mucho”

La Cooperativa Guillermo Lehmann y el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) ponen en marcha el tercer "Punto de Encuentro", destinado a jóvenes de la cadena de ganados y carnes, con una cita imperdible que se realizará hoy en las instalaciones de la Feria ubicada en Pilar.

El evento contará con un gran marco de público y reconocidos disertantes que abordarán varias temáticas vinculadas a la cadena, contemplando diversos aspectos. Uno ellos, sin dudas, estará relacionado con los consumidores y para conocer las tendencias y hábitos, el programa radial ADN Rural dialogó con la Lic. Eugenia Brusca, del Departamento de Promoción Interna del IPCVA.

“Una de las nuevas apuestas del IPCVA es llegar a las generaciones más jóvenes con la idea de trabajar en conjunto y generar un crecimiento en la cadena de ganados y carnes. Las ideas que pueden brindar los jóvenes son diferentes a las de las generaciones anteriores, entonces creemos que entre todos podemos lograr un despegue de la actividad, a nivel primario e industrial”, indicó.

Cabe destacar, que desde el Instituto vienen llevando a cabo diversos estudios que analizan al consumidor, tratando de interpretar lo que siente, piensa y hace. “Nosotros tenemos diferentes formar de estudiar al consumidor y tenemos varias estrategias de marketing porque queremos saber quiénes son las personas que por alguna razón no están consumiendo carne vacuna. Y allí queremos llegar, con nuestras campañas, a los fines de informar y hacer docencia”.

Precisamente, el auge de las mal llamadas “carnes sintéticas o artificiales” hacen que desde la cadena mantengan la guardia alta. Sin embargo, lejos de confrontar con otros sectores que responsabilizan (erróneamente) a la ganadería de grandes males ambientales, desde el IPCVA hacen la siguiente reflexión: “nosotros pensamos que no debemos gastar tiempo en ir y discutir con determinados grupos, sino mostrar bondades de la carne que por sí mismas se imponen sobre otras noticias o planteos que no son verdaderos”.

Por último, admitió: “el argentino valora la carne argentina más allá del sabor, porque es un producto natural, saludable, libre de anabólicos y de antibióticos. Esas bondades tenemos que mostrarlas nosotros, dar a conocer al consumidor mucha más información, trabajar en una identidad de la carne argentina que permitirá saltar y esquivar este problema de la carne sintética”.



PUNTO DE ENCUENTRO

Con una temática referida al asociativismo, la integración productiva y el cuidado del medio ambiente, la jornada incluirá disertaciones a cargo de especialistas y colaboradores de la Lehmann, donde también se realizarán recorridas y un cierre con música, tragos y degustaciones. Se espera una gran convocatoria de estudiantes de escuelas agrotécnicas de la zona, universitarios de carreras afines a la Ingeniería Agrónoma y Veterinaria y jóvenes productores.

El IPCVA se orienta a mejorar y consolidar la imagen de los productos cárnicos argentinos, aprovechando la historia y tradición del país en la materia y el prestigio ganado en los mercados internacionales. En este sentido, el manejo sectorial del IPCVA (producción, industria y Estado), la transparencia en el destino de los fondos aportados y el profesionalismo de sus recursos humanos, constituyen los valores centrales que persigue la organización de cara a los desafíos de su misión.

Además, asume un compromiso total para incrementar la competitividad de la cadena cárnica en su conjunto. Para ello, aporta conocimientos e información sectorial para la toma de decisiones en el ámbito empresarial y contribuye a la creación de mejores condiciones en el entorno de los negocios, tanto en el mercado interno como en el escenario internacional.

Durante la jornada habrá recorridas que incluirán distintas "paradas" en el Complejo Agroindustrial de la Cooperativa, que serán encabezadas por colaboradores de la Lehmann:

Parada 1: Procesos tecnológicos en nutrición animal, a cargo del Ing. Agr. Emilio Ochoa, Plantas de Balanceado y Sales Minerales.

Parada 2: Nuevas tendencias en la nutrición animal de rumiantes, a cargo del M. V. Emanuel Gatti, Gerente nutrición animal Coop. Lehmann

Parada 3: Asociativismo y consignación de hacienda, donde el M. P. Mauricio Tschieder, Gerente de Hacienda disertará ante los presentes.

Parada 4: Campo, innovación y recambio generacional, que estará a cargo del Lic. Paulo Miassi, Gte. Hacienda GO.