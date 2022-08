Dólar soja: el Gobierno admite que “no fue efectivo”

En el marco de su intervención en el congreso anual de CONINAGRO, el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, reconoció que el dólar soja “no fue efectivo” porque se advierte que el productor no está vendiendo y entre las razones, está “la complejidad del mecanismo”.

El funcionario anticipó que están trabajando en el Gobierno y que próximamente estarán relanzando una nueva modalidad. “El esquema que se fijó 70/30 no fue efectivo, tenemos que tomar debida cuenta de eso. Hoy la situación se estabilizó y, por lo tanto, hay que reconfigurar esa herramienta. Estamos trabajando, pero no me corresponde hacer los anuncios; esa comunicación la decidirá el ministro (Sergio) Massa”, explicó Bahillo.

El secretario además buscó encarrilar la relación con el sector agroindustrial y aseguró que todos buscan lo mismo: “un país más justo; cuenten con nosotros, estamos convencidos de que más allá de las diferencias circunstanciales, el agro es parte de la solución y no del problema”, apuntó Bahillo.

También se refirió al otro tema escabroso que hoy divide las aguas entre el Gobierno y el campo: las retenciones. En efecto, el funcionario señaló que “hay que pensar en salir del esquema de retenciones en el mediano plazo; no vamos a salir en el corto plazo, vamos a ir saliendo en el mediano y en el largo plazo”, admitió. Para ello, “necesitamos mucho diálogo y la principal responsabilidad es nuestra; necesitamos que nos ayuden a definir prioridades”, sostuvo el secretario.