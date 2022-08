Tres cambios en Los Pumas y Mayco Vivas fue convocado

Por la tercera fecha del Rugby Championship 2022, Los Pumas tendrán una difícil parada en Christchurch cuando tengan que verse las caras con Nueva Zelanda. El entrenador australiano del equipo argentino, Michael Cheika, confirmó el XV con tres modificaciones en relación al equipo que goleó a los Wallabies. El encuentro será este sábado, desde las 4:45hs (hora de nuestro país) por la 3ª fecha del Rugby Championship, torneo que tiene al seleccionado argentino en el primer lugar (por diferencia de tantos).

En el pack de forwards, Joel Sclavi jugará como pilar derecho en reemplazo de Francisco Gómez Kodela, ausente en la gira por Nueva Zelanda y recientemente operado de pubalgia. Entre los backs, en tanto, Matías Orlando vuelve al XV junto a Lucio Cinti reemplazando a Jerónimo de la Fuente (lesionado) y Juan Imhoff, que no viajó a Nueva Zelanda.

El equipo de Los Pumas para jugar contra los All Blacks será entonces con: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi; 4. Matías Alemanno 5. Tomás Lavanini; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Pablo Matera; 9. Gonzalo Bertranou, 10. Santiago Carreras; 11. Lucio Cinti, 12. Matías Orlando, 13. Matías Moroni, 14. Emiliano Boffelli; 15. Juan Cruz Mallía.

Las novedades en el banco de suplentes pasan por las apariciones de Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Guido Petti, Santiago Grondona y Santiago Cordero. El rafaelino aparece en la convocatoria para disputar su 15º caps.