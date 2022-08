¿Marcos Rojo se va al Pincha?

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El experimentado defensor Marcos Rojo espera una propuesta del Consejo de Fútbol de Boca para definir su futuro, mientras en el horizonte apareció Estudiantes de La Plata, que busca repatriar al ex Manchester United.

El presente de Rojo en Boca no es el mejor, debido a que la relación entre el jugador y la dirigencia se quebró cuando el plantel reclamó los premios atrasados y el defensor fue uno de los apuntados en aquel pedido, el cual no prosperó.

Luego de la salida de Carlos Izquierdoz, otro de los referentes que estuvo al frente de dicho reclamo, quien quedó marcado por el Consejo de Fútbol es el propio Rojo, que tiene contrato hasta el próximo diciembre y espera una reunión para continuar ligado a la institución de la Ribera.

El ex Estudiantes de La Plata no se entrena a la par de sus compañeros y es una de las dudas que tiene el entrenador Hugo Ibarra de cara al partido del próximo fin de semana ante Atlético Tucumán en La Bombonera.

Mientras tanto, el Pincha espera por lo que pase con el ex defensor de la Selección Argentina. Martín Gorostegui, presidente de Estudiantes, y Juan Sebastián Verón, vice, quieren contar a partir de enero con el defensor en sus filas y ya hubo un contacto formal aunque una traba frenó todo.

En su contrato con Boca, Rojo tiene un cláusula en la cual especifica que si ambas partes llegan a un acuerdo se dispara una renovación automática de un año, sin necesidad de que negocien, aunque hasta el momento no hubo charlas para ejecutarla.