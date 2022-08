Atlético: vuelve Bieler y esperarán a Borgnino hasta último momento

Tras el empate en Villa Crespo ante Atlanta, todos en Atlético de Rafaela se enfocaron rápidamente en lo que viene. A la ‘Crema’ le restan siete partidos en este cierre de la Primera Nacional 2022 y el domingo tendrá una nueva ‘final’, desde las 19.30hs será local de San Martín de San Juan, por la fecha 31. El encuentro será transmitido vía streaming por TyC Sports Play.



Si bien con el 0 a 0 ante el Bohemio se cortó una seguidilla de dos derrotas seguidas todos saben que el empate no sirvió de mucho ya que Atlético sigue estando al borde del descenso. Solo dos puntos separan al conjunto rafaelino de la zona roja. El torneo va ingresando en su etapa de definición y para marcar diferencias hay que sumar de a tres…



Para recibir a Santo sanjuanino podrá reaparecer Claudio Bieler. El capitán y goleador (suma 10) ya cumplió con la fecha de suspensión y seguramente irá junto a Gonzalo Lencina en la ofensiva; mientras que se aguardará la evolución de Marco Borgnino, quien padece una molestia en la zona del pubis.



Otra incógnita se plantea por la banda derecha del medio campo. Nicolás Laméndola tuvo un gran partido por Copa Santa Fe ante Sportivo Norte y sumó unos cuantos ‘porotos’. Se mantendría Ayrton Portillo, pero el tucumano pide pista. Y si llega a estar en condiciones Borgnino podría dejar su lugar el mediocampista ofensivo nacido en esperanza.



El plantel que comanda Ezequiel Medrán trabajó ayer por la mañana en el predio Tito Bartomioli, donde desarrolló trabajos con pelota en espacios reducidos. El DT aún no dio indicios del probable once titular pero hoy llegarán los primeros minutos de fútbol, y mañana será el ensayo ‘fuerte’ en el propio estadio.



De no mediar inconvenientes el probable 11 que salte a cancha el domingo sería con Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Federico Torres; Ayrton Portillo o Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Nicolás Aguirre y Guillermo Funes; Lencina y Bieler.



Atlético volverá a trabajar este jueves en el predio, mañana y el sábado lo hará en el Monumental ya ultimando detalles para el cotejo del domingo.



El rival. San Martín de San Juan suma 45 puntos y ocupa el puesto Nº 10 en la tabla. Si el campeonato terminara hoy se metería a jugar el reducido. En su última presentación goleó 4-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

La formación titular que presentó el DT Raúl Antuña en dicho encuentro tuvo a Nicolás Avellaneda; Alejandro Molina, Augusto Aguirre, Jonathan Botinelli y Leonel Álvarez; Martín Rivero, Tomás Fernández, Ignacio Antonio y Francisco González; Ignacio lago y Nicolás Franco.