Maciel: “Estoy arrepentido”

Damián Maciel hizo autocrítica en sus redes sociales por el vergonzoso episodio del pasado sábado en el Monumental de barrio Alberdi: “Actué desmedidamente y ahora estoy arrepentido”, indicó el jugador de Sportivo Norte. El Negro cayó 4-2 con Atlético de Rafaela en el juego de vuelta de la tercera fase de la Copa Santa Fe y quedó eliminado. Tras el encuentro algunos de los futbolistas del ‘Negro’, entre los que se encontraba Maciel, se tomaron a golpes de puños con la policía dentro del campo de juego, lo que desató una violencia total dentro y fuera del estadio.

“Me pasan miles de cosas por mi cabeza, siento vergüenza hacia mi persona, me pongo en el lugar de toda esa gente que fue a la cancha y pasó un mal momento culpa mía y me siento peor, hasta me dan ganas de dejar el fútbol porque no fui un ejemplo dentro de la cancha y solo generé disturbios. Por eso, familia, amigos, conocidos, compañeros, cuerpo técnico, comisión directiva y todo hincha del más grande de Rafaela, Sportivo Norte, pedirles disculpas. El que me conoce como persona me va a entender, el que no me va a criticar y está bien, es aceptable. Gracias”, indicó el capitán del conjunto de barrio Barranquitas.