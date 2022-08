Atlético le ganó a Quilmes y 9 de Julio igualó con Libertad

En la noche de ayer se puso en marcha la novena fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos.

En el predio Tito Bartomioli, Atlético de Rafaela superó 1-0 a Argentino Quilmes en un encuentro parejo y que terminó abriendo y definiendo Gino Albertengo (26m ST). En el Juego de Reserva ganó el Cervecero 1-0.

En el otro cotejo, 9 de Julio visitó al Deportivo Libertad y terminó repartiendo puntos. Fue 1 a 1 con goles de Agustín Chiappero (25m PT) para el local, y para el León marcó Wilson Ruíz Díaz (17m ST). En Reserva fue 2-1 para los Tigres.



SIGUE HOY



La novena fecha que se puso en marcha en la noche de ayer tendrá continuidad este jueves con cuatro encuentros. Entre ellos se destaca la presentación del líder, Ben Hur, que recibirá a Brown de San Vicente. En barrio Barranquitas, Sportivo Norte será local de Unión de Sunchales, y habrá actividad en María Juana y Ramona.

El programa: 21.00hs Ben Hur vs Brown San Vicente (Leandro Aragno), Sportivo Norte vs Unión de Sunchales (Mauro Cardozo), 22.00hs Talleres de María Juana vs Argentino de Vila (Ángelo Trucco), Deportivo Ramona vs Deportivo Aldao (Franco Ceballos).

Viernes 26/08: 21.30hs Peñarol vs Dep. Tacural. Domingo 28/08: 15.30hs Ferrocarril del Estado vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES: Ben Hur 20, puntos; 9 de Julio 18; Atlético 15; Sportivo Norte 13; Libertad 13; Ramona 13; Ferro 12; Quilmes 12; Tacural 12; Brown 11; Unión 11; Aldao 11; Peñarol 10; Florida 8; Bochazo 8; Vila 8; Atlético MJ 6; Talleres MJ 3.