El Concejo aprueba la Emergencia en Seguridad Vial por seis meses

Vale recordar que, el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) solicitó que el plazo de vigencia sea de un año, pero la oposición lo recortó a la mitad.“La emergencia en materia de Seguridad Vial en la ciudad de Rafaela, tendrá un período de 1 año desde su sanción, el cual quedará prorrogado automáticamente por otro período de igual duración, excepto disposición legal en contrario, emanada del Cuerpo legislativo. El nuevo texto fijó en 6 meses la vigencia y a su vez eliminó la prórroga automática dejando atada su extensión a la decisión del Concejo.Por el artículo 2° del proyecto inicial, el DEM pedía autorización para “contratar en forma directa todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios de la ciudad”, pero al ser tan general y amplio el concepto “bienes”, a pedido del los bloques Juntos por el Cambio y PDP-Frente Progresista, en la redacción definitiva se detalla taxativamente a cuáles y en qué cantidad, se van a adquirir.Por el lado de los servicios a contratar se incluye el pago de adicionales a la policía, cuya presencia en los operativos es clave ante la agresividad que muestran algunos conductores; el alquiler de planchadas, para el transporte de los vehículos secuestrados, y la reparación de vehículos, entre otros ítems.ACUERDOPÚBLICO-PRIVADOPleno consenso tendrá la Ordenanza del Ejecutivo que pide al Concejo se refrende el convenio entre la Municipalidad y la empresa Basso SA para llevar a cabo los trabajos de Pavimentación en el tramo de la colectora avenida Fanti entre Martín Oliber y Francisco Peretti, más una dársena lateral para mejorar el acceso a las oficinas de la empresa.La firma valvulera aportará los materiales necesarios y el Municipio la mano de obra para realizar los trabajos.Se establece que el plazo de vida útil del pavimento es de 30 años, contado a partir de la fecha en que sea habilitada la obra y que se “exceptúa al Municipio de la responsabilidad de una eventual reposición, producto del deterioro por fenómenos extraordinarios que modifiquen las condiciones del paquete estructural”.DONACIÓNDEL IMVEl otro asunto oficial que saldrá sin inconvenientes en la sesión de esta mañana, es la Ordenanza que autoriza al Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) “a transferir en calidad de donación a la Municipalidad de Rafaela la suma de $ 48.169.652,31 (equivalentes al 30 de junio de 2022), monto con el que se cubrirá el pago de los certificados de obra respectivos a la licitación pública de "Obras de infraestructura básica para el desarrollo de una urbanización de 315 lotes en el noroeste de la ciudad” a la empresa que se adjudicó.La Municipalidad de Rafaela debía abonar la suma mencionada, pero, al no contar con esos recursos, los recibe del IMV, organismo que los recuperará con el cobro de las cuotas que abonen aquellos que resulten beneficiados de los terrenos.REPARACIÓN DEBICICLETASIgualmente, tendrá votación positiva el proyecto de los bloques Juntos y Frente de Todos que solicita al DEM “analice la factibilidad de instalar estaciones de reparación de bicicletas en espacios públicos vinculados a la red de ciclovías.Brenda Vimo (PJ) sostuvo que “es algo que se está viendo en distintas ciudades del mundo y hay que encontrar lugares estratégicos en ciclovías y ciclocarriles para instalar infladores y herramientas”En los fundamentos se indica que “es una de las mejores alternativas al transporte público con una central función ecológica, saludable y generadora de un ambiente limpio y amigable” y, además, es “una alternativa más económica, ya que su adquisición y mantenimiento resultan significativamente menos costosos que los de un automóvil o motocicleta” .Se señala que “su uso requiere de ciertos mantenimientos periódicos, cómo por ejemplo el inflado y la reparación de las cubiertas, acomodar la cadena, entre otros” y por ello es “necesario dotar de herramientas que estén al alcance de la población para poder arreglarlas y que esto no se convierta en una razón para desanimar el uso de este medio de transporte”.Si bien la propuesta de la bancada oficialista ingresó a la Comisión con formato de Minuta de Comunicación a sugerencia del Concejal Lisandro Mársico (PDP-FP) se la transformó en una Ordenanza para que no se diluya con el tiempo y sea más vinculante.BANCOS Y CÁMARASDE SEGURIDADDos Minutas de Comunicación presentadas por el edil demócrata progresista también llegan a sesión con despacho favorable y sin objeciones para ser aprobadas.Por la primera le solicita al Ejecutivo que “evalúe la posibilidad de colocar una o más cámaras de seguridad, según se estime conveniente, en el espacio público ubicado en la intersección de la ciclovía y calle Beltramino, más concretamente en la parte trasera del muro identificatorio del Barrio Fátima” .En la segunda reclama que se proceda a “reparar los bancos ubicados en el espacio público ubicado en la intersección de la ciclovía y calle Beltramino, más concretamente en la parte trasera del muro que identifica el Barrio Fátima”, que fueron “objeto de vandalismo, por lo que resulta necesaria su reparación”.