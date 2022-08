Dos victorias sunchalenses marcaron este martes la continuidad de la décima fecha del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

Jugando como local, Unión se impuso a Argentino Quilmes por 86 a 59. Los parciales en la Fortaleza del Bicho fueron: 22-11, 39-22 y 63-40.

Por su parte, en el Hogar de los Tigres, Libertad derrotó a Atlético de Rafaela por 73 a 59. La progresión en el marcador fue la siguiente: 13-16, 33-30 y 55-34. La clave estuvo en el tercer cuarto, ganado por 22 a 4 por los Cañoneros.

En tanto, este miércoles completarán la jornada en Villa Rosas el local Peñarol e Independiente, desde las 21.30, con el arbitraje de Ariel Aicardi y Maximiliano Merlo.

Posiciones: Libertad 16 puntos; Unión 15; 9 de Julio y Atlético 12; Independiente 11; Ben Hur 10; Quilmes 8; y Peñarol 6



LA QUE VIENE

La undécima fecha se jugará de esta manera: viernes 26 a las 21.30, 9 de Julio vs. Libertad; domingo 28 a las 20.30 Quilmes vs. Ben Hur; martes 30 a las 21.30 Independiente vs. Unión y Atlético vs. Peñarol.