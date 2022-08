Docentes se manifestaron en el centro de la ciudad

Este martes arrancó otra semana de paros y movilización en la administración pública santafesina. En este sentido, los maestros públicos y privados tuvieron otra alta adhesión en el territorio santafesino en el primer día de tres de inactividad escolar y durante la mañana, llevaron a cabo una pequeña movilización en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad con la intención de desplegar su abanico de reclamos sectoriales.

Es que mientras el gobierno provincial parece dispuesto a resistir la pulseada docente y hasta ahora no se mueve de su convocatoria a paritaria para septiembre, esta semana se llevarán a cabo otras 72 horas de paro del magisterio, tanto público (nucleado en AMSAFE) como privado (en el Sadop). Con estas tres jornadas sin clases previstas para este martes, miércoles y jueves, sumadas a las 72 horas de la próxima semana (30 y 31 de agosto y 1° de setiembre) y las que ya se llevaron a cabo, los estudiantes santafesinos habrán tenido sólo 12 días de actividad escolar en todo el mes de agosto.

En algunas escuelas, incluso, habría que restarle otro día más, puesto que los asistentes escolares de las escuelas públicas -muchos de los cuales están enrolados en UPCN- harán una huelga este jueves y viernes, afectando la operatividad de muchas instituciones públicas que seguramente definirán cerrar sus puertas también el último día de la semana. Cabe destacar que también la Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional Santa Fe va al paro este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26, más en consonancia con las fechas de UPCN que con las de los otros gremios docentes.

De esta manera, el conflicto docente en esta segunda mitad del año escaló rápidamente. Este miércoles, además, AMSAFE, con la presencia de representantes rafaelinos, llevará adelante una concentración provincial de docentes, a las 10 horas, frente a Casa de Gobierno. En tanto, el Sadop partirá a las 9 horas desde el Monumento al Docente, que está frente al Centro Cívico donde funciona la cartera educativa.



"EL SUELDO NO ALCANZA"

En cuanto a los maestros que se concentraron en el centro rafaelino, algunos con banderas y pancartas y otros recorriendo las calles entregando folletos a los vecinos para dar a conocer su plan de lucha, le comentaron a este medio que "uno, como docente, no deja de pensar que se trata de una profesión que necesita cuerpo y alma, pero económicamente no alcanza y todo cuesta muchísimo. Eso nos produce stress y un montón de otros problemas económicos. Apenas se puede llegar a fin de mes y es verdad que el sueldo está empobrecido. Pensamos que la paritaria se tiene que reabrir cuanto antes para dar respuestas reales a los problemas que estamos teniendo. Es una situación actual y de arrastre que tiene que ver primero con la soledad en la que la docencia ha afrontado la pandemia, ya que tenemos compañeros que para poder hacer frente a esa situación tuvieron que comprar, de su propio bolsillo, computadoras y celulares, sabiendo los costosos que son esos dispositivos. Y también nos encontramos solos ante la violencia que ha crecido dentro de las aulas. El reclamo es bastante amplio". Por su parte, otra compañera manifestó que "hay mucha gente que no sabe que desde nuestros bolsillos nos toca sostener fotocopias, material de estudio, lápices, biromes, etc, porque los chicos a veces no tienen o no pueden comprarlos y también no tienen para comer. Además, hay maestros que tienen que hacer doble turno para poder llegar a fin de mes, ya que con uno solo no alcanza por la alta inflación existente. También tenemos otras preocupación, como los cargos, la obra social, la extensión del horario de la escuela primaria, en la que no estamos en contra de trabajar 40 minutos más, pero sí nos gustaría hacerlo con las condiciones necesarias, etc".



"ESPERAMOS RESPUESTAS"

También estuvo presente en la manifestación, el titular de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, quién se refirió ante la prensa sobre los salarios y los problemas que se vienen afrontando la obra social IAPOS, ya que hay serias deficiencias en la prestación de los servicios no sólo en Rafaela, sino también en el departamento, un viejo problema que ya lleva varios años y que no se ha podido solucionar. "El lunes hemos sido convocados a una reunión en la que concurría el director provincial de IAPOS, Oscar Broggi, pero no hubo novedades en cuanto a nuestros planteos, como cobros de plus, pedido de bonos excesivos, prestaciones que no se cubren, demoras en el otorgamiento de turnos, medicaciones que no son autorizadas, o demoras en autorizarse, etc. Así que esperamos una respuesta, ya que lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Además, seguimos reclamando una rápida apertura de paritarias, porque son muchos los docentes que no pueden llegar a fin de mes, y el adelantamiento de los tramos de aumento y nueva recomposición salarial para activos y pasivos".

Cabe señalar que en cuanto al tema salarial, en marzo, los docentes acordaron en paritarias un aumento del 46 % en tramos, del cual en agosto van a estar percibiendo un 38% y, a partir de septiembre, se pagaría el 8 % final. No obstante, con la inflación disparada, los gremios sostienen que el sueldo no alcanza y que quieren paritarias "ya". La fecha dispuesta por el Gobierno, que citó a los gremios docentes para el 2 de setiembre, no alcanzó a frenar las medidas de fuerza. "Pretendemos no solamente un llamado a paritarias ya, sino una convocatoria con la presentación de una propuesta que tenga en cuenta todo el pliego que venimos exigiendo", dijo Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE Provincial.