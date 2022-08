Fernández: "Estuvo espléndida"

El presidente Alberto Fernández siguió la detallada exposición de su vice Cristina Kirchner desde la Quinta de Olivos y consideró que "estuvo espléndida". Lo hizo rodeado de los suyos, acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, con quien además compartió un desayuno, entre los habituales encuentros que mantienen producto de su buena relación.

"Estuvo espléndida", les reveló el mandatario a su círculo íntimo luego de escuchar los argumentos que la ex mandataria desarrolló desde sus despachos en el Senado. A su término, se comunicó con ella, y acordaron reunirse "pronto".

El Presidente sabía de antemano los lineamientos de la exposición dado que la ex mandataria se lo había anticipado en el llamado previo del pasado lunes.

Fuentes de Gobierno aseguraron que Alberto Fernández "está muy pendiente" de la causa que lleva el Tribunal Oral 2, que la considera "una persecución" a Cristina Fernández de Kirchner, y que está dispuesto a acompañarla.

Subrayaron también que a la exmandataria se la acusa "del delito de haber sido Presidenta", y enfatizaron en que "no hay nada que la una con la obra pública de Santa Cruz".

Asimismo, destacaron que el peronismo "se fortalece" ante estas situaciones dado que la persecución a dirigentes peronistas configura "un dato biográfico". Durante las últimas horas, el Gobierno de Alberto Fernández dejó demostrado su alineación detrás de la estrategia de la vicepresidenta y, tras su descargo, los principales señalados fueron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes critican por "carecer de pruebas" y esbozar alegatos "escasos".

Si bien aclararon que aún falta mucho para que se conozca el fallo y pensarlo ahora es "hacer futurología", por los pasillos de Rosada no descartan utilizar la herramienta del indulto del Presidente. Por el momento, no hay convocatoria próxima a movilizar en respaldo de Cristina Kirchner. Luego de seguir con detenimiento la exposición que se extendió por más de una hora y media, el Presidente se trasladó a Casa Rosada para almorzar junto al titular de la AFI, Agustín Rossi.

Desde el Congreso, Cristina Kirchner transmitió su defensa en vivo por Youtube, y reiteró que en el juicio por la Obra Pública de la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 "la sentencia ya está escrita".

A su término, se reunió con su círculo más cercano, entre ellos el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner. (NA)