La oposición cuestionó el “show” de CFK

Legisladores de la oposición reaccionaron a través de las redes sobre la exposición que la vicepresidenta Cristina Kirchner realizó este martes, desde su despacho del Senado, luego que la Fiscalía pidiera ante el TOF 2 una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el juicio por la obra pública.

El jefe de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, publicó que “experta en revolear ministros de Alberto, Cristina Kirchner revoleó hoy a sus ex funcionarios y a empresarios de la construcción. Pero no pudo explicar ni una palabra del ‘plan limpiar todo’, las pruebas claves que incorporaron Luciani y Mola para demostrar su sociedad con Báez”.

Y más tarde sumó, el cordobés sumó: “Cristina Kirchner preguntó por qué no se investigó de dónde salieron los 9 millones de dólares que López escondió en un convento. PERO en el juicio, López dijo que se los dio el secretario privado de Cristina. La Vicepresidente va a ganar el Oscar a mejor edición de la realidad”.

“Hace una hora que @CFKArgentina está contando que Caputo era proveedor del Estado (ya lo sabíamos) y hablaba con funcionarios para cobrar. Todavía no explicó cómo le habría devuelto el sobreprecio en sus hoteles como lo hizo Báez”, señaló el diputado del Pro Waldo Wolff, quien consideró que “más que una defensa es una confesión”, en alusión a los vínculos que CFK exhibió existían entre el exsecretario de Obras Públicas, José López, con empresarios macristas.

El bonaerense agregó: “Ahora @CFKArgentina termina mirando el linaje de los miembros de la justicia revisando sus antepasados. (Se olvidó de la participación de Alicia Kirchner y Zaffaroni en la dictadura). Costumbre de los peores regímenes”.

Señalada por la vicepresidenta en su descargo, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic escribió: “Qué papelón. Esta es la más clara evidencia de impunidad. ‘La Justicia soy yo’, y arma en su mundo paralelo un ‘juicio’ por TV. Señora, se terminó el show. Y gracias por el reconocimiento”.

También desde la CC, la legisladora Paula Oliveto advirtió que “Cristina está confesando que durante su gobierno hubo una connivencia entre sus funcionarios y los empresarios en el manejo irregular de la obra pública”.

“Lo que no puede explicar es su relación con Lázaro y cómo su secretario privado se transformó de mendigo a millonario con propiedades en NY. Tampoco puede explicar su relación con un tipo que encontraron con 9 millones de dólares. Alguien que había sido su funcionario desde Santa Cruz”, resaltó y agregó: “Estamos viviendo la confesión de Cristina. Se terminó el relato. Está desnuda”.

Para el diputado cívico Maximiliano Ferraro, “por más que quiera no podrá tapar la verdad, las pruebas son contundentes e inapelables. Aunque lo quiera, no habrá pacto de impunidad. Decadente. Fin del juego”. “Cómo dijo el ex compañero De Vido; triste, solitaria y final…”, fue uno de los mensajes del jefe del bloque referenciado en Elisa Carrió, Juan Manuel López. Y añadió: “El juicio de la obra pública no disciplina a nadie. Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores”.

En tanto, la diputada Margarita Stolbizer opinó que “en un stand up bastante aburrido, CFK lleva 40 minutos hablando sin tener defensa frente a la contundente acusación de los fiscales y se dedica a contestar tapas de Clarín y La Nación que deben festejar. Con la bandera de fondo, sigue degradando instituciones”.

“CFK alterada y confundida. Armó el show para su defensa que ni empezó. Será que no tiene defensa. Pero se puso el traje de fiscal y lleva hora y media haciendo acusaciones. Pero no en tribunales sino refugiada en sus atributos del Senado de la Nación”, lanzó la presidenta del bloque Encuentro Federal, dentro de Juntos por el Cambio.

La bonaerense, denunciante contra la expresidenta en las causas Hotesur y Los Sauces, continuó: “Y claro CFK como no vas a hacer 20 veces lo mismo? Si te ha ido tan bien: una fortuna incalculable que no podrán gastar varias generaciones de herederos, $4 millones por mes y la impunidad total. Pero sin poder andar por la calle ni llevar los nietos a la plaza. Ahí está la condena”.

“Nada, nada, nada. CFK no contestó ni rebatió ninguna de las acusaciones y pruebas presentadas por los fiscales Mola y Luciani. Hubo defraudación al Estado y entre todos los imputados conformaban una asociación ilícita para cometer delitos, que cometieron y se enriquecieron”, tuiteó finalmente Stolbizer.

Desde la Cámara alta, el senador radical Martín Lousteau se quejó de la suspensión de la agenda parlamentaria. “El show de CFK no permite que se reúnan las cinco comisiones del Senado establecidas para hoy. La única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya. Esto es una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina”, cuestionó.

Por su parte, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, reflexionó que “se pelean por ver quien es más chorro. Espectáculo nefasto típico del político argento. Todo esto se canaliza bajo las ideas del Estado presente y la farsa del Estado eficiente. Los prebendarios no pueden comprar favores que los políticos chorros no tienen para vender”.

Del otro lado de la vereda, el diputado del PTS-FIT Nicolás Del Caño advirtió que “CFK responde a la persecución política mostrando vínculos de José López, secretario de Obras Públicas de su gobierno, con empresarios macristas como Nicky Caputo. Están en el mismo lodo, todos manoseados”. “Juicios por jurado y elección de jueces y fiscales para investigar la corrupción de los gobiernos”, reclamó.