9 de Julio visita a Libertad

Un adelanto entre dos animadores del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de fútbol, tendremos esta noche en el estadio "Plácido Tita" de Sunchales. El local Libertad recibirá a 9 de Julio, desde las 21 (reserva 19.30) dando inicio a la novena fecha.

Estos dos equipos, que disputarán el próximo Regional Amateur, tratarán de seguir sumando. El local buscando acercarse a los puestos principales, mientras que el León para alcanzar de manera transitoria a Ben Hur, para lo cual necesita ganar.

No será el único anticipo para el miércoles, ya que en el predio del autódromo (21.30 primera y 20 reserva) jugarán Atlético de Rafaela y Argentino Quilmes.

En realidad la mayor parte de la fecha irá anticipada, ya que el domingo hay problemas para tener adicionales por los partidos de Copa Santa Fe y Primer Nacional. El jueves seguirá con el puntero Ben Hur ante Brown de San Vicente, a las 19.30 en reserva y 21 en primera; mientras que también en similar horario lo harán Sportivo Norte ante Unión de Sunchales. El jueves, pero a las 20.30 y 22 lo harán Talleres de María Juana ante Argentino de Vila y Deportivo Ramona vs. Dep. Aldao.

En tanto, el viernes se enfrentarán Bochazo de San Vicente ante Florida de Clucellas a las 20.30 y 22; y a las 20 y 21.30 Peñarol ante Dep. Tacural.

El único partido que quedó para el domingo es Ferro vs. Atl. María Juana, a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera.



CLÁSICO DE COPA SANTA FE

En cuanto al partido que disputarán 9 de Julio y Ben Hur el domingo en el estadio Germán Soltermam por los octavos de final, el costo de las entradas generales será de $ 700. La BH anunció que venderá a sus hinchas en boletería de calle Ituzaingó el viernes de 17 a 20 y el sábado de 10 a 13 y 17 a 19 horas. No habrá venta el domingo.

Cabe recordar que en esta oportunidad el público benhurense ocupará todo el sector Este, mientras que la parcialidad de 9 de Julio lo hará en el Oeste.

Por este torneo, se confirmó que Atlético de Rafaela visitará a Romang F.C. el miércoles 31 a las 21, mientras que ese mismo día, pero a las 20, Libertad de Sunchales recibirá a Colón de Santa Fe. Ya se había establecido para el 4 de septiembre el partido entre Unión de Sunchales y Unión de Santa Fe a las 15.30.

Confirmación: los clubes Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte y Argentino Quilmes confirmaron en Liga Rafaelina la participación en el Regional Amateur.