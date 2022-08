Buen programa de la categoría Los Troncos

Para disputar la séptima fecha de su temporada, la categoría Los Troncos volvió a presentarse en el autódromo parque "Los Toboganes" de Esperanza, con una prueba especial -con pilotos invitados- en el Turismo C.

Otra vez hubo una importante cantidad de inscriptos en una programación que arrojó estos resultados:



Fórmula: 1° Rubén Coll; 2° Roberto Peralta; 3° Amílcar Salzman; 4° Juan Pablo Vegetti; 5° César Jacob; 6° Matías Bodrone; 7° Hernán Merki; 8° José Luis Belinde; 9° Ricardo Lehber y 10° Hernán Beckmann.



Promocional: 1° Pablo Gieco; 2° Federico Mansilla; 3° Mariano Cabrera; 4° Carlos Forlani; 5° Darío Rainaudi; 6° Pablo Ferace; 7° Juan Malano; 8° Nicolás Nicoli; 9° Nicolás Spreggero; 10° Cristian Gazzano... 16° Juan Manuel Demaría.



Turismo B: 1° José Nagel; 2° Joaquín Salzmann; 3° Esteban Bovo; 4° Matías Fux; 5° Carlos Moreyra; 6° Aníbal Ratque y 7° Daniel Ruffino.



Turismo C (titulares): 1° Estefano Spreggero; 2° Guillermo Giraldotti; 3° Yoel Amweg; 4° Nicolás Ricca; 5° Leandro Orellano; 6° Matías Trossero; 7° Ezequiel Pereyra; 8° Eloy Roland; 9° Víctor Elena y 10° Matías Maldini.



Turismo C (invitados): 1° Nicolás Spreggero; 2° Estefano Spreggero; 3° Ariel Schinner; 4° Luciano Bornia; 5° Walter Maldini; 6° Guillermo Gentile; 7° Gustavo Vidal; 8° Adrián Sacco; 9° Maximiliano Riga y 10° Rubén Trossero.



TC 2000: 1° Nicolás Spreggero; 2° Alex Widder; 3° Matías Beckmann; 4° Víctor Schurrer; 5° Gerardo Paporello; 6° José Gamboa; 7° Nicolás Rojas y 8° Andrés Arnodo.



Turismo A: 1° Marcelo Zanabria; 2° Alejandro Messa; 3° Nicolás Posabón; 4° Ezequiel Blatter; 5° Agustín Franchetto; 6° Rogelio Migueles; 7° Emanuel Ceragioli; 8° Federico Kuzmicz; 9° Roberto Andrada y 10° Eduardo Renna.



TC 4000: 1° Alejo Huber; 2° Daniel Bertinetti; 3° Brian Yacob; 4° Andrés Fux; 5° Guillermo Schuck; 6° Walter Werner; 7° Cristian Theytaz; 8° Cristian Esquivel; 9° Danilo Cacciolatto y 10° Nicolás Gatti.