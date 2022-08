Más brigadistas se sumaron al combate de incendios en el Delta

El gobernador Omar Perotti, y la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, recorrieron ayer el puesto del Comando Operativo Unificado ubicado en la localidad Alvear, desde donde se combaten los incendios en islas del Delta del Paraná, en un trabajo articulado entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y el gobierno nacional.

Un total de 74 brigadistas trabajaban ayer en terreno, y más de 150 personas forman parte del Operativo. Además de dos aviones hidrantes y cuatro helicópteros. Los encargados del combate son personal del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, y de ambas provincias, mientras que las Fuerzas Armadas realizan asistencia en logística, y comunicación.

“Hoy tenemos un despliegue en terreno de refuerzo de brigadistas y de apoyatura logística que está permitiendo un mayor control sobre el fuego, con lo que hoy podemos estar garantizando que ya no hay riesgo físico de personas, sobre propiedades o sobre alguna explotación. Esa instancia queda fuera de cualquier riesgo en estos momentos”, aseguró Perotti. Y recordó que uno de los principales motivos de la propagación de los focos es la bajante del río: “Es la más pronunciada de los últimos 80 o 100 años y una de las más extensa. Nos encontramos con mucha gente que nos dice «nunca vimos esto», y efectivamente nunca tuvimos un río tan bajo durante tanto tiempo”.

“Esperemos que la Justicia vaya haciendo su tarea. Nosotros seguimos enfocados en esto, fundamentalmente en toda la apoyatura, para generar el menor problema adicional a todo lo que ya ha habido con respecto del humo, en coordinación entre las fuerzas nacionales que están aquí, como Prefectura o Gendarmería, y la apoyatura del Ejército con el comando con despliegue para las tres provincias”, indicó el gobernador

Finalmente, dijo que la mayor “presencia de las fuerzas como Prefectura y Gendarmería, es un resguardo para frenar la intencionalidad que ha caracterizado todos estos últimos días”, y cerró: “Aquí no cabe espacio para no poner el esfuerzo común y conjunto para obtener el mejor resultado”.

Al final del día se realizó una reunión para trazar un balance y programar tareas para el día posterior en el Comando Operativo Unificado de Alvear. Al cierre de este martes, por iniciativa del gobernador Omar Perotti, participó de manera virtual el fiscal federal de Victoria, Claudio Kishimoto, quien tiene a cargo la denuncia penal (y sus ampliaciones) impulsada por el gobierno de Santa Fe.