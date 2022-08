Almagro en Copa Santa Fe

El pasado domingo la primera división femenina del Club Almagro avanzó a la instancia Regional de la Copa Santa Fe, tras clasificarse en el triangular desarrollado en Franck en una de las sedes del comienzo de este torneo.

El equipo dirigido por Pablo Colsani con Marina Francesconi como asistente, perdió con Libertad por 2 a 1, pero le ganó luego a Atlético Franck por 2 a 0. Como hubo un triple empate en el primer lugar, la definición fue por diferencia de sets que le permitieron al elenco de calle Garibaldi meterse en la próxima fase, que en principio se desarrollaría el 4 de septiembre en sede a definir.

De tal modo, este equipo sigue sumando competencia, recordando que por la primer fecha del Clausura de la ARV el domingo 14 se había impuesto por 3 a 0 a Brown de San Vicente.



TORNEO SUB 13 DE UNION

Los días sábado y domingo se realizó el torneo de voley Abierto para la categoría Sub 13, «Verde Pasión», en su sexta edición con la organización de Unión de Sunchales. Almagro de nuestra ciudad asistió con cuatro equipos. El A jugando por Copa de Oro derrotó a Sportivo Santa Clara y Atlético de Rafaela. Cayó ante Gimnasia y Esgrima de Rosario (quien salió subcampeón del torneo). Esto lo dejó posicionado dentro de los 6 mejores equipos de los 32 participantes.Además, el equipo C obtuvo la Copa de Bronce.

Por su parte, 9 de Julio con el equipo A obtuvo el primer puesto en la Copa de Plata luego de vencer a Gimnasia de Rosario B por 2-0, quedando en la quinta posición final.

Participaron 32 equipos y el podio de cada copa quedó de la siguiente manera: Copa de oro, 1) Atlético Sastre, 2) Gimnasia y Esgrima Rosario «A», 3) Club Atlético Unión «A».

Copa de Plata: 1) 9 de Julio Rafaela «A», 2) Gimnasia y Esgrima Rosario «B» y 3) Argentino San Carlos «B».

Copa de Bronce: 1) Club Almagro de Rafaela «C», 2) Club Almagro Rafaela «B».