Unión tiene una final en Paraná

Día de Federal A. Este miércoles se disputará la fecha 26 del torneo en sus dos grupos y en la Zona Norte por la zona baja de la tabla hay un encuentro excluyente, ya que Unión de Sunchales visitará a Atlético Paraná. El encuentro en la capital entrerriana se disputará desde las 19 con el arbitraje de Joaquín Gil, de San Pedro.

El Bicho Verde viene de empatar sin goles ante Gimnasia y Tiro de Salta, pero lleva siete cotejos sin victorias, y será fundamental evitar una derrota, porque de lo contrario puede quedar en puestos de descenso.

El resto del fecha: a las 14.30 Juventud de Gualeguaychú vs. Douglas Haig de Pergamino; 15.30 Crucero del Norte vs. San Martín de Formosa; 16 Boca Unidos de Corrientes vs. Defensores de Villa Ramallo; 20 Sp. Las Parejas vs. Defensores de Pronunciamiento; 21 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Sarmiento de Resistencia y Racing de Córdoba vs. Sp. Belgrano de San Francisco; 22.15 Juventud Antoniana de Salta vs. Central Norte de Salta.

Posiciones: Racing y Sarmiento 50 puntos; San Martín de Formosa y Central Norte 44; Gimnasia y Tiro 38; Douglas Haig 37; Sp. Belgrano y Gimnasia (CdU) 35; Sp. Las Parejas 34; Juv. Antoniana 30; Crucero del Norte 28; Defensores (VR) 23; Boca Unidos 22; Unión y DEPRO 20; Atlético Paraná 19; Juventud (G) 16.