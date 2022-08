Possi dirige el domingo en el Monumental

La AFA dio a conocer ayer las designaciones arbitrales para la fecha 31 de la Primera Nacional. Yamil Possi será el encargado de arbitrar el partido a jugarse el domingo a las 19.30, en el Monumental, entre Atlético de Rafaela y San Martín de San Juan. Mariano Viale y Hernán Vallejos serán los asistentes, mientras que Lucas Billone estará como cuarto árbitro.

Por otra parte, se dio a conocer que la jornada 32 tendrá a la Crema visitando a Chaco For Ever el domingo 4 de septiembre a las 16.30 en Resistencia.

Este es el detalle de la programación para este fin de semana: viernes a las 20.10 Instituto vs. Villa Dálmine, José Carreras; a las 21 San Martín de Tucumán vs. Güemes, Pablo Dovalo.

Sábado: a las 14.10 Ferro vs. Flandria, Julio Barraza; 15 Brown de Adrogué vs. Gimnasia de Mendoza, Lucas Novelli; Tristán Suárez vs. Riestra, Diego Ceballos; Maipú de Mendoza vs. Dep. Madryn, Nahuel Viñas; 16.30 Mitre de Santiago del Estero vs. Gimnasia de Jujuy, César Ceballo; 17 Chacarita vs. San Telmo, Franco Acita; 18.10 Agropecuario vs. Belgrano, Jorge Baliño; 20.30 Santamarina de Tandil vs. Atlanta, Gastón Monzón Brizuela.

Domingo: a las 13.30 Almagro vs. Alvarado de Mar del Plata, Nicolás Ramirez; 15 Guillermo Brown vs. Chaco For Ever, Nelson Sosa; 15.10 Nueva Chicago vs. Estudiantes de Río Cuarto, Pablo Giménez; a las 16 Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Temperley, Sebastián Martinez; 19.30 Atlético de Rafaela vs. San Martín de San Juan, Yamil Possi.

Lunes: a las 15 Sacachispas vs. Almirante Brown, Adrián Franklin; 19.10 Defensores de Belgrano vs. All Boys, Mario Ejarque; y 20.35 Quilmes vs. Dep. Morón, Lucas Comesaña. Libre: Estudiantes.



SE PONEN AL DIA

Belgrano de Córdoba, único puntero de la Primera Nacional, puede dar un paso gigantesco hacia el título y el ascenso cuando visite a Quilmes, que busca clasificar para el reducido, en un encuentro que estaba pendiente de la fecha 25.El partido, que debió haberse jugado el 23 de julio pasado y se suspendió a causa de la niebla, se jugará este miércoles desde las 21.10 en el estadio Centenario, de Quilmes, con el arbitraje de Pablo Giménez y televisado por TyC Sports.