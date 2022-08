Vuelve el rock al Bv. Lehmann

Desde el Centro Ciudad de Rafaela se difundió un anuncio acerca de una nueva fecha del Ciclo Con la Música al Lasserre, propuesta que se realiza sobre el escenario del Teatro Lasserre, y que recibirá en esta ocasión a dos bandas de Rock. Ellas son: Mutismo de Rafaela y Mensaka de Rosario.

MUTISMO es una banda joven de música alternativa/punk formada en 2019. Cuenta ya con varios sencillos grabados y subidos a las distintas plataformas musicales.

Integran Mutismo: Estefanía Soza (Voz), Matías Cogno (Guitarra), Lautaro Cabrera (Bajo) y Nahuel Gómez (Batería y Coros)

MENSAKA es una banda de punkpop marcado por letras de temática adolescente, en donde logran convivir amores frustrados, adicciones a los videojuegos, chicas y playa.

La banda fue formada a finales del 2002. Mensaka fue forjando un estilo influenciado por las clásicas melodías de The Ramones, Buzzcocks, Beach Boys y The Beatles, mezcladas con los modernos sonidos de Green Day, Weezer, The Queers o Teenage Bottlerocket.

Las entradas anticipadas ($600.- general y $ 500.- socios/jubilados) se podrán adquirir también en secretaría del Teatro de lunes a viernes de 15 a 19 o al 503124.

Recuerden que la capacidad es limitada y se ofrece servicio de cantina.

Este espectáculo cuenta con el auspicio de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.