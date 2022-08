Continuaba detenido gendarme acusado de abuso de una nena

En una audiencia extendida en la Justicia federal de Salta, se resolvió que tanto el gendarme sospechado de abusar de una niña de siete años, y su pareja, madre de la supuesta víctima, continuarán detenidos.

En la misma audiencia también se decidió que el caso pase al fuero provincial, por descartarse un posible caso de trata de personas, pero sí de un caso de abuso agravado.



ADVERTENCIA

PERIODÍSTICA

El posible abuso de una nena de Tartagal fue advertido a la Justicia federal por El Tribuno.

Un periodista de la redacción, recibió las capturas de pantalla de una conversación entre una trabajadora sexual de Buenos Aires, y el gendarme implicado.



LO SUCEDIDO

Durante la audiencia, el hombre de prensa ante el juez federal de Garantías, y el fiscal federal general, describió cómo se dieron los hechos.



COMPETENCIA

En cuanto a la competencia, un funcionario remarcó que antes de detenerse en este aspecto actuó "con premura" en base a que se lo notificó de "un hecho aberrante que tenía al gendarme como protagonista, ya que el mismo llamó a la trabajadora sexual para un servicio de video llamada, también conocido como sexting, en el cual pretendía que la menor fuera parte".



PRIMERAS

PRUEBAS

El fiscal repasó las pruebas que reunió para derivar con la detención del gendarme, entre ellas la confirmación de que la línea telefónica mediante la cual contactaron a la trabajadora sexual, era de propiedad del gendarme.

Además comprobó que la foto de la niña que habría sido enviada por ese teléfono a la trabajadora sexual, fueron enviadas por "un sistema de WhatsApp que se eliminan".

Sin embargo, destacó, la trabajadora sexual alcanzó a hacer captura del chat y las fotos.

Los elementos probatorios fueron suficientes para que el gendarme sea detenido al presentarse en una dependencia de dicha fuerza nacional.

Mientras tanto, su pareja fue detenida por la división de Trata de la Policía provincial, y quedó bajo la modalidad de prisión domiciliaria.



SOLICITUD DE

LA DEFENSA

La defensa oficial de ambos acusados pidió la liberación del gendarme y su pareja, la madre de la niña, por haber demostrado una "actitud colaboradora", y no haber entorpecido la investigación.

En ese sentido la defensora oficial destacó además que existe una hipótesis alternativa, a raíz de que la madre de la niña hizo una denuncia por extorsión contra la trabajadora sexual, por supuestas amenazas de escraches y pedidos de dinero si no realizaba la denuncia.



POSIBILIDAD

DESCARTADA

Por su lado, el fiscal descartó esa posibilidad, y justificó esa actitud en base a la indiferencia que habría observado la trabajadora sexual de parte de la madre al conocer los hechos. Además el fiscal advirtió que la mujer negó que la niña de la foto en los mensajes enviados se tratara de su hija, cuando sí lo era.

Por otra parte, también pidió saber cuál sería el motivo de la extorsión, ya que la denuncia fue asentada de todos modos, lo que no fue aclarado durante la audiencia.

En tanto, el juez actuante decidió que ambos acusados continuaran detenidos bajo la misma modalidad.



DEFENSA DEL

GENDARME

Llamativamente. la madre de la niña que habría sido abusada salió a hablar a algunos medios, sin temor a exponer a su hija. La mujer es pareja del gendarme.

La madre se expuso en los medios, solo con el objetivo de defender a su pareja a quien la Justicia en una audiencia de imputación lo informó sobre su situación procesal y ordenó que permanezca detenido.

Ella, en tanto, debe seguir con prisión domiciliaria en el barrio donde reside actualmente.

La mujer aseguró que todo se trató de una extorsión por parte de una trabajadora sexual bonaerense, y aseguró que la psicóloga que trató a su hija “ya me dijo que está bien”.

“Mi hija está muy bien física y psicológicamente y la psicóloga, del Poder Judicial, ya la vio a mi hija y dijo que está perfectamente bien. También la revisaron en Orán, cuando nos llevaron los policías federales, y una médica expresó que la nena no fue abusada. Si bien no lo hizo en forma escrita me dijo a mí como mamá, esta nena está perfectamente bien”, comenzó expresando cuando fue entrevistada por varios periodistas de la televisión del Norte argentino.