“Los tiempos para una reforma no son los de un grupo de iluminados”

“En primer lugar, expresamos nuestro total acuerdo con la Ley de Educación Nacional N° 26.206, por la cual todas y todos nuestros alumnos tienen la obligación y el derecho de transitar su escuela secundaria”, comienza el texto.“Entendemos que ninguna reforma escolar se impone a espaldas de los actores educativos, porque los expertos no son los que están detrás de un escritorio. La palabra autorizada es la de los docentes, directivos y preceptores”.“Los tiempos para implementar una reforma no son los de un grupo de iluminados momentáneos que corren detrás de la eficiencia”.“Consideramos que una posible reforma de la escuela secundaria no debe ser parcial, sino integral. Acordamos en la necesidad de revisar el formato escolar para adaptarlo al presente y actualizar los contenidos para que se correspondan con una educación democrática, plural, científica y significativa”El comunicado de Amsafe finaliza reclamando: “claridad absoluta en cuanto a la organización y la implementación real de los cambios”, exigen “discutir en paritarias todo lo que implique una modificación laboral”, rechazan “otra sobrecarga de trabajo con los mismos cargos, recursos, tiempos y espacios actuales”, dejan sentado que se niegan “a los cambios inconsultos y unilaterales” y rechazan que “un cuestionario estandarizado represente el debate genuino que debe darse en otro ámbito”.