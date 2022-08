Cuestionan duramente al Ministerio de Educación por sondeo en el nivel medio

Vale recordar que la provincia de Santa Fe analiza implementar el proyecto “nueva secundaria de avance continuo” que elimina la posibilidad que los alumnos de secundario repitan de año, lo que no implicará la promoción automática sino una trayectoria única en los tres niveles de educación, y que requerirá modificaciones normativas para su puesta en marcha a partir del ciclo lectivo 2023.La ministra de Educación, Adriana Cantero, denominó ese nuevo formato como "avance continuo", que en la práctica implicaría la aplicación en el nivel secundario de un sistema similar al universitario o al terciario, pero que no necesariamente será de promoción automática.Para Cantero, "la repitencia misma, en el mundo entero, ha demostrado que no mejora ningún aprendizaje", en tanto que el desafío "se juega en la posibilidad de fortalecer el tiempo de mantenimiento del vínculo pedagógico con la escuela".Esta visión no es para nada compartida por el grupo Docentes por la Educación y, en esa postura repudian que se siga avanzando en ese proyecto sin que “siquiera haya un borrador escrito”, pero la ministra “lo anunció, primero a los medios, como es su costumbre, con bombos y platillos”.En este marco, critican con fuerza el cuestionario que debieron responder los alumnos y alumnas y, en primer lugar, se preguntan “si los padres de nuestros estudiantes están al tanto de esta encuesta, si saben cuáles fueron las preguntas que les hicieron a sus hijos y con qué finalidad serán utilizadas sus respuestas”.“Desde Docentes por la Educación -continúan- nos tomamos el trabajo de analizar algunas de las preguntas que les fueron planteadas a los mismos, rechazando de manera fundamentada por improcedentes o direccionadas, la gran mayoría de ellas y dejando en evidencia el fin implícito que se persigue con su implementación”Los reproches hacia el cuestionario comienza desnudando que “en primer lugar se les pide a los alumnos que respondan: “¿En qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones referidas a la educación secundaria, en función de tu experiencia?” Y las opciones son: “Si/No/A veces/Casi nunca”Algunas de las preguntas son la que se señalan a continuación y todas tienen reflexiones de DxE.PREGUNTASY CRÍTICAS-- “La escuela secundaria responde a los intereses y necesidades de las / los estudiantes” y en este punto nos preguntamos: ¿En serio pretenden construir una nueva secundaria basada sólo en los intereses y necesidades de los estudiantes? ¿No resultaría hasta peligroso plantear una cuestión de política educativa supeditada a los intereses y necesidades de este grupo etario únicamente?-- La escuela secundaria es respetuosa de los distintos ritmos de aprendizaje de las / los estudiantes.¿Acaso no saben que hace años, incluso antes de esta gestión, contamos con alumnos con discapacidad integrados en muchas de las aulas, y que, por otra parte se vienen armando dispositivo tras dispositivo para que los estudiantes que no logran los objetivos promocionen los distintos espacios curriculares? ¿Acaso eso no es respetar los distintos ritmos y modos de aprendizaje?-- “La escuela secundaria motiva y alienta a las/los estudiantes a seguir estudios superiores y/o universitarios”.¿En serio se preguntan eso cuando son ellos los que están vaciando de contenidos al nivel secundario? ¿Es una burla?¿Acaso no ven las estadísticas brindadas por las Casas de Altos Estudios respecto de los pésimos resultados que obtienen los egresados del nivel medio en los exámenes de ingreso? Nuestros estudiantes no viven en un termo y a sabiendas de esos resultados, ¿acaso creen que se van a sentir motivados a continuar estudios superiores?-- “En la escuela secundaria, los profesores hacen devoluciones después de las evaluaciones para saber en qué debemos mejorar”.¿Otra vez el foco puesto en el quehacer docente? Pero además, ¿a qué tipo de evaluaciones se refieren?¿Circunscriben la evaluación a un documento escrito? ¿No deberíamos haber modificado ya ese paradigma de evaluación y promoverun avance hacia modos de evaluación del tipo formativo?Para poder evaluar, de la manera que sea, necesitamos tener garantizadas las clases, en primer lugar, porque no puede haber evaluación si no se han desarrollado los contenidos que deben ser evaluados. ¿Por qué en lugar de tantas jornadas que se extienden por un turno entero y que en general no nos resultan útiles a la mayoría de los docentes, mejor no nos dejan dar clases así tenemos contenidos para evaluar?. En segundo lugar, ¿tiene sentido evaluar cuando luego se hace pasar a todos los alumnos mediante una Circular? . Con todo respeto, ¿por qué no dedican todos sus esfuerzos a solucionar los múltiples problemas de infraestructura, de logística y a proveernos de los insumos o mejorar las condiciones de trabajo y nos dejan a los docentes hacer nuestro trabajo?CONTRADICCIONES-- “¿Qué cosas te motivan a asistir a la escuela? Entre las opciones presentadas aparecen:- Los/las profesores/as, los/las compañeros/as, los aprendizajes logrados, las actividades que se trabajan en clase diariamente, los proyectos institucionales, los talleres de la Educación Técnico Profesional”.Nos detenemos en este último punto. Por favor, que alguien le aclare a quien confeccionó la encuesta que no todas las escuelas tienen talleres. Que los talleres existen sólo en las escuelas técnicas y que en muchos casos los alumnos tienen cada 15 días porque hay superpoblación en los cursos y su gestión no crea cargos-- “¿Qué cosas ‘no’ te motivan a asistir a la escuela?”Entre las opciones aparecen: El vínculo con docentes, el vínculo con compañeros/as, las actividades que se trabajan en clase diariamente y las materias poco atractivas.¿En serio vamos a dejar en manos de los alumnos que decidan qué materias quieren tener porque las consideran más atractivas? En todo caso, ¿qué criterios usaríamos para catalogar a una materia como “atractiva”? ¿Vamos hacia unasecundaria con Música y Plástica y sin Matemática y Lengua?¿Puede un alumno de primer año estar en condiciones de elegir las materias que quiere tener en base a criterios válidos que vayan más allá del gusto personal o del grado de dificultad?-- “¿Qué cambiarías de la escuela secundaria? (se puede marcar más de una opción; indicar la cantidad de votos que tuvo cada opción): Régimen de asistencia, Normas de convivencia, Régimen de promoción (requisitos para pasar de año), Contenidos/ temas por materia, Tiempos y horarios de cursado, Régimen de evaluación (periodicidad, modalidad, calificación, comunicación).¿Es la población estudiantil a quién se debe hacer esta consulta? Flexibilizar el régimen de asistencia, evaluación y promoción según intereses, motivación o gusto de los estudiantes solo conlleva a un deterioro repentino de los hábitos que se adquieren en la escolaridad.“Por un lado preguntan si los preparamos para la inserción en la sociedad, en el mundo laboral y/o los estudios superiores y por el otro juegan a facilitar la trayectoria y vaciarla de sentido”, concluyen los DxE.