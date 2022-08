La Agrupación "Néstor Kirchner" se solidarizó con Cristina

La Agrupación "Néstor Kirchner" de Rafaela expresó su "solidaridad y acompañamiento a nuestra vicepresidenta, Cristina Kirchner, en esta clara persecución política, con los mismos procedimientos que viene desarrollando el establishment en toda la región para obturar la marcha de los movimientos populares en defensa de sus intereses".

Tras remarcar que a través del "lawfare", entendido como "la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar al oponente político" se busca condicionar a los líderes progresistas, la entidad local consideró que "esta guerra judicial, con el soporte de los medios hegemónicos, quedó nítidamente desenmascarada en el proceso brasilero de destitución de su presidenta y el encarcelamiento de "Lula" Da Silva, máximo líder popular al igual que Cristina".

"No podemos permitir que se repita la historia y se prostituya uno de los pilares de la democracia, el Poder Judicial, para pasar por encima de la voluntad popular, y mantener los privilegios de las corporaciones económicas. No gasten tiempo y recursos: los líderes populares que viven en el corazón de sus pueblos no pueden ser proscriptos. La historia lo señala. ¡Todo nuestro acompañamiento a Cristina!" señala el documento divulgado ayer por la tarde por la Agrupación "Néstor Kirchner Rafaela".

Fue después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieran una pena de12 años de prisión e inhibición perpetua para ocupar cargos públicos a Cristina Kirchner y otros implicados en la causa Vialidad. Previo al pedido, la Vicepresidenta dio a conocer que solicitaría la ampliación de su declaración indagatoria para la audiencia de este martes, aunque luego el presidente del Tribunal Oral Federal 2 informó que no harían lugar al pedido. Tras el rechazo, Fernández de Kirchner señaló que hablará este martes a las 11 de la mañana a través de sus redes sociales.



APOYO DE MÁS DE

500 INTENDENTES

Un grupo de intendentes de distintas provincias emitieron un comunicado a través del cual respaldaron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, horas antes del alegato final en el juicio por la causa Vialidad en el que el fiscal Diego Luciani pedirá la prisión para la exjefa de Estado.

El texto cuenta con el respaldo de jefes comunales de Jujuy, Catamarca, Tucumán, Salta, Santiago del estero, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz. A través de él, los jefes municipales denuncian a la Justicia “como un mecanismo de estigmatización, de condicionamiento y disciplinamiento social”.

Los líderes locales consideran que existe una “persecución judicial” contra la exmandataria, en referencia al juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública entre 2003 y 2015, y señalaron que ese proceso “se instrumenta con la activa participación de numerosos medios de comunicación”.

De la provincia de Santa Fe solo firmaron el documento 8 intendentes y 26 presidentes comunales. En esa lista apareció la intendenta radical de Totoras, María Guadalupe Lanatti, quien ayer desmintió haber respaldado a la Vicepresidenta. "No la estoy defendiendo, me injuriaron asumiendo que firmé una carta que no firmé. Estoy sumamente molesta. No solamente por la situación partidaria, son radical desde la cuna, sino porque soy una defensora férrea de la democracia y de las instituciones. Creo en la Justicia independiente", declaró Lanatti al programa Siempre Juntos que se emite por Cadena 3 Rosario. "Jamás defendería la situación de Cristina Kirchner", subrayó.

En Santa Fe, el peronismo gobierna solo dos de los cinco municipios más importantes de la Provincia. En Reconquista el intendente es Enrique Vallejos y en Rafaela, Luis Castellano, pero ninguno de los dos firmó el documento a favor de Cristina.